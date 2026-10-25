۱۲ هزار گزارش مردمی از بازار؛ ۱۷۰ میلیارد تومان تخلف در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری، معاون بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی عصر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت بازار و نظارت بر قیمت کالاها در استان اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون یک‌هزار و ۴۱۷ بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی استان انجام شده که به تشکیل ۷۶۱ پرونده تخلف و ارسال آن‌ها به تعزیرات حکومتی منجر شده است.

وی افزود: ارزش ریالی پرونده‌های تخلف تشکیل‌شده در این مدت به ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۵۲۶ درصدی داشته است.

معاون بازرسی اداره‌کل صمت خراسان جنوبی با اشاره به افزایش یک‌درصدی تعداد بازرسی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: نظارت مستمر بر بازار، رصد نوسانات قیمت کالاها و رسیدگی به تخلفات اقتصادی از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه بازرسی این اداره‌کل است.

تهوری ادامه داد: قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به‌صورت دوره‌ای پایش و با قیمت‌های ثبت‌شده در مقاطع گذشته مقایسه می‌شود تا در صورت مشاهده تغییرات غیرمتعارف، موضوع بررسی و اقدامات نظارتی لازم انجام شود.

ثبت بیش از ۱۲ هزار گزارش مردمی در سامانه ۱۲۴

وی در ادامه با اشاره به عملکرد سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی ۱۲۴ گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ هزار و ۴۳۱ گزارش مردمی از طریق این سامانه دریافت شده است.

تهوری افزود: گزارش‌های قابل پیگیری بررسی و برای رسیدگی به دستگاه‌های متولی ارجاع شده است؛ همچنین در مواردی که تماس‌ها مربوط به دریافت راهنمایی، پرسش درباره قیمت کالاها یا موضوعات خارج از حوزه وظایف مستقیم این اداره‌کل بوده، راهنمایی‌های لازم به شهروندان ارائه شده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در گزارش‌های مردمی اظهار کرد: گران‌فروشی، احتکار، امتناع از عرضه کالا، کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع از جمله تخلفاتی است که شهروندان در هفت‌ماهه نخست امسال گزارش کرده‌اند.

کیفیت نان و تعطیلی غیرمجاز نانوایی‌ها در صدر گلایه‌ها

معاون بازرسی اداره‌کل صمت خراسان جنوبی با اشاره به بخشی از گزارش‌های دریافتی درباره نانوایی‌ها بیان کرد: تعطیلی غیرمجاز واحدهای نانوایی و کیفیت نامناسب نان از جمله موضوعاتی است که گزارش‌های متعددی درباره آن دریافت شده و رسیدگی به این موارد در دستور کار بازرسان قرار دارد.

تهوری با تأکید بر اهمیت نان در سبد مصرفی خانوارها گفت: گزارش‌های مربوط به تخلفات نانوایی‌ها با حساسیت ویژه‌ای بررسی می‌شود و بازرسان این اداره‌کل با همکاری مجموعه جهاد کشاورزی، در کمتر از ۲۴ ساعت به شکایات و گزارش‌های دریافتی ورود کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این رسیدگی‌ها، موارد تخلف شناسایی و پرونده‌های مربوط برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

تهوری در پایان بر تداوم نظارت بر بازار و پیگیری گزارش‌های مردمی تأکید کرد و گفت: رصد مستمر نوسانات قیمت، افزایش اثربخشی بازرسی‌ها و رسیدگی سریع به شکایات شهروندان با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان همچنان در دستور کار قرار دارد.