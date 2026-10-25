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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

برداشت ۳۰۰ تن انار از باغات گرمی

برداشت ۳۰۰ تن انار از باغات گرمی

گرمی- مدیر جهاد کشاورزی گرمی از پیش‌بینی برداشت ۳۰۰ تن انار از ۵۰ هکتار باغ انار این شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فیروزی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۰۰ تن انار از باغات شهرستان گرمی برداشت شود.

وی با اشاره به سطح زیر کشت باغات این شهرستان افزود: شهرستان گرمی دارای یک هزار و ۵۰۰ هکتار باغ است که ۵۰ هکتار از آن به باغات انار اختصاص دارد و ۳۰ هکتار از این باغات در روستای فرضی قشلاقی به‌صورت اقتصادی و حرفه‌ای و مکانیزه کشت شده و برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی با اشاره به زمان برداشت این محصول ادامه داد: برداشت انار از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا اواسط آذرماه ادامه دارد و کشاورزان منطقه در این بازه زمانی محصول خود را به بازار عرضه می‌کنند.

فیروزی یادآور شد: توسعه باغات انار و کشت مکانیزه آن، نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان گرمی دارد و تلاش می‌شود با حمایت از باغداران، زمینه بهره‌مندی بیشتر آنان از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

کد مطلب 6989613

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