برداشت ۳۰۰ تن انار از باغات گرمی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فیروزی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۰۰ تن انار از باغات شهرستان گرمی برداشت شود.

وی با اشاره به سطح زیر کشت باغات این شهرستان افزود: شهرستان گرمی دارای یک هزار و ۵۰۰ هکتار باغ است که ۵۰ هکتار از آن به باغات انار اختصاص دارد و ۳۰ هکتار از این باغات در روستای فرضی قشلاقی به‌صورت اقتصادی و حرفه‌ای و مکانیزه کشت شده و برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی با اشاره به زمان برداشت این محصول ادامه داد: برداشت انار از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا اواسط آذرماه ادامه دارد و کشاورزان منطقه در این بازه زمانی محصول خود را به بازار عرضه می‌کنند.

فیروزی یادآور شد: توسعه باغات انار و کشت مکانیزه آن، نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان گرمی دارد و تلاش می‌شود با حمایت از باغداران، زمینه بهره‌مندی بیشتر آنان از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.