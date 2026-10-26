به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌حسین احدی‌عالی، در جلسه شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: صیانت از سلامت محصولات کشاورزی و اطمینان از کیفیت مواد غذایی، از محورهای مهم سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی استان اردبیل است که با توسعه طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات و امکان رهگیری مراحل تولید، می‌تواند به افزایش شفافیت در زنجیره تأمین غذا و اعتماد مصرف‌کنندگان کمک کند.

احدی‌عالی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف امنیت غذایی خاطرنشان کرد: تأمین غذای کافی و سالم برای مردم، در کنار نظارت بر بهداشت و کیفیت محصولات، از اولویت‌های اساسی است و دستیابی به این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم از مرحله تولید تا عرضه محصول است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مواد غذایی در شرایط بحرانی افزود: غذا و امنیت غذایی، همواره در معادلات جنگی جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند و در جنگ 12روزه و جنگ رمضان نیز، تأمین نیازهای غذایی و تلاش برای ایجاد نارضایتی در جامعه، از موضوعات مورد توجه دشمن بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، مدیریت مصرف و پرهیز از خریدهای غیرضروری را از عوامل مؤثر در حفظ آرامش بازار دانست و گفت: همراهی مردم و خرید اقلام متناسب با نیاز روزانه، به مدیریت بهتر مصرف و جلوگیری از کمبودهای ناشی از خریدهای هیجانی کمک می‌کند.

احدی‌عالی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: حفظ کیفیت محصولات تولیدی و اطمینان از سلامت آنها، مستلزم رعایت اصول فنی و بهداشتی در مزارع و نظارت مستمر بر روند تولید است؛ از این‌رو، توجه به سلامت محصولات باید در تمامی مراحل فعالیت‌های کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

وی شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی را از اقدامات مؤثر در مسیر تحقق این هدف برشمرد و تصریح کرد: در اجرای این طرح، اطلاعات مربوط به فرآیند تولید، از زمان کاشت تا برداشت، شامل نوع کشت، میزان و نوع کود مصرفی، سموم به‌کاررفته و سایر عملیات زراعی ثبت می‌شود تا سوابق تولید محصول، قابلیت پیگیری داشته باشد.

وی افزود، درج شناسه و کد دوبعدی (QR Code) روی محصولات نهایی، امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به اطلاعات ثبت‌شده را فراهم می‌کند و زمینه شناخت بهتر منشأ محصول و نحوه تولید آن را به وجود می‌آورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: بر اساس رویکردهای مطرح‌شده در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی، مردم باید در همه اوقات به غذای کافی، سالم و مطلوب دسترسی داشته باشند؛ هدفی که تحقق آن، به نظارت مؤثر، مدیریت زنجیره تأمین و ارتقای کیفیت محصولات غذایی وابسته است.