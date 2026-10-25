https://mehrnews.com/x3drdP ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6989840 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۹ عزاداری فاطمی مردم دلگان در سوگ شهادت مادر دلگان- مردم شهر دلگان در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عزاداری کردند. دریافت 35 MB کد مطلب 6989840 کپی شد مطالب مرتبط آغاز تأمین بذر گواهیشده گندم در شهرستان دلگان اجتماع مردم دلگان در شب ۲۳۸ امام جمعه دلگان خواستار نظارت جدی بر کیفیت نان و عملکرد نانواییها شد برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر ایام فاطمیه حضرت فاطمه زهرا (س)
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