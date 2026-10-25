  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۹

عزاداری فاطمی مردم دلگان در سوگ شهادت مادر

عزاداری فاطمی مردم دلگان در سوگ شهادت مادر

دلگان- مردم شهر دلگان در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عزاداری کردند.

دریافت 35 MB
کد مطلب 6989840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها