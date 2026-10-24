https://mehrnews.com/x3dqJs ۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ کد مطلب 6988597 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ اجتماع مردم دلگان در شب ۲۳۸ دلگان- مردم شهر دلگان در دویست و سی و هشتمین شب از تجمعات، گردهمایی باشکوهی برگزار کردند. دریافت 31 MB کد مطلب 6988597 کپی شد مطالب مرتبط قمی: سیستانوبلوچستان در مسیر تازهای از توسعه قرار گرفته است ظرفیت های فراملی «زبان بلوچی» تأکید آیتالله محامی بر برنامهریزی فرهنگی برای اعضای پویش «جانفدا» قرار شبانه مردم ارومیه در حمایت از وطن به شب ۲۳۸ رسید برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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