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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰

اجتماع مردم دلگان در شب ۲۳۸

اجتماع مردم دلگان در شب ۲۳۸

دلگان- مردم شهر دلگان در دویست و سی و هشتمین شب از تجمعات، گردهمایی باشکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6988597

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