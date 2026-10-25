به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر نارویی از آغاز روند تأمین و توزیع بذور گواهی‌شده گندم هم‌زمان با شروع فصل زراعی خبر داد و گفت: نخستین محموله بذر گواهی‌شده گندم رقم سیروان به میزان ۲۶ تن برای تأمین بخشی از نیاز کشاورزان شهرستان وارد چرخه تأمین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان اظهار کرد: با آغاز فصل زراعی و در راستای حمایت از گندم‌کاران و ارتقای عملکرد تولید، تأمین بذور گواهی‌شده گندم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: نیاز پیش‌بینی‌شده شهرستان دلگان به بذر گندم حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تن است و محموله ۲۶ تنی بذر گواهی‌شده رقم سیروان، نخستین محموله تأمین‌شده در این مسیر به شمار می‌رود. روند تأمین بذر با هدف پاسخ‌گویی به نیاز بهره‌برداران و فراهم‌کردن زمینه کشت به موقع ادامه خواهد یافت.

نارویی بیان کرد: باتوجه رعایت الگوی کشت سال جاری بیش از ۹۰۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به زیر کشت محصول راهبرد ی گندم خواهد رفت که نیاز به تامین ۲ هزار و ۲۵۰ تن می باشد که بخشی از آن، بذور خود مصرفی کشاورزان می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان با تأکید بر اهمیت استفاده از بذور گواهی‌شده تصریح کرد: بذر استاندارد و دارای گواهی، در کنار رعایت اصول فنی کاشت، مدیریت صحیح آبیاری و تغذیه گیاه، می‌تواند در بهبود استقرار بوته‌ها، افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت محصول نقش مؤثری داشته باشد.