به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، آزیتا نبی زاده، با تأکید بر اینکه مسمومیت‌ها می‌توانند در اثر مصرف نادرست داروها، نگهداری نامناسب مواد شیمیایی و شوینده‌ها، مواجهه با گازهای سمی، مصرف مواد غذایی ناسالم و سایر عوامل خطرزا رخ دهند، افزود: رعایت اصول ایمنی در محیط خانه و محل کار، آگاهی از خطرات پیرامون و اقدام به‌موقع هنگام مواجهه با مسمومیت احتمالی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از عوارض جدی و گاه جبران‌ناپذیر این حوادث است.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از مسمومیت‌های دارویی تصریح کرد: مصرف بیش از مقدار تجویز شده، استفاده خودسرانه از داروها و بی‌توجهی به تداخلات دارویی می‌تواند عوارض جدی به دنبال داشته باشد. افزایش مقدار مصرف دارو نه‌تنها روند درمان را سریع‌تر نمی‌کند، بلکه احتمال بروز عوارض و مسمومیت را افزایش می‌دهد.

نبی زاده با تأکید بر ضرورت محافظت از کودکان در برابر مسمومیت‌های اتفاقی خاطرنشان کرد: داروها باید در بسته‌بندی اصلی، با برچسب مشخص و دور از دسترس کودکان نگهداری شوند. همچنین هنگام دادن دارو به کودک، باید از معرفی آن با عنوان‌هایی مانند آب‌نبات یا شکلات خودداری کرد تا کودک دارو را با مواد خوراکی اشتباه نگیرد.

وی با اشاره به خدمات مراکز اطلاع‌رسانی داروها و سموم ادامه داد: مردم می‌توانند برای دریافت مشاوره درباره موارد مصرف و عوارض داروها، مقدار مصرف، تداخلات دارویی و غذایی، مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی و همچنین نحوه مواجهه با انواع مسمومیت‌ها، همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۲۰ با شماره ۱۹۰، داخلی ۳، کد ۲ تماس بگیرند. کارشناسان این مراکز راهنمایی‌های تخصصی و کاربردی را متناسب با شرایط تماس‌گیرندگان ارائه می‌کنند.

نبی زاده افزود: در صورت احتمال مسمومیت، نباید منتظر بروز علائم ماند یا بدون دریافت راهنمایی تخصصی به درمان خانگی متوسل شد. از القای استفراغ به فرد مسموم باید خودداری کرد و در صورت بروز وضعیت اورژانسی، ضمن تماس فوری با اورژانس ۱۱۵، باید توصیه‌های تخصصی را تا دریافت خدمات درمانی رعایت کرد.

وی با تأکید بر نقش آموزش و مشارکت عمومی در پیشگیری از مسمومیت‌ها گفت: افزایش آگاهی مردم، رعایت اصول ایمنی در نگهداری و مصرف داروها و مواد شیمیایی و استفاده از خدمات تخصصی اطلاع‌رسانی داروها و سموم، می‌تواند به کاهش خطر مسمومیت‌ها و حفظ سلامت جامعه کمک کند.