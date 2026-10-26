تشریح جزئیات ۵ مصوبه شورای عالی سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدحسن امامی‌رضوی گفت: در بیست‌ویکمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، پنج دستور کار داشتیم که شامل چهار سند برای تصویب و یک دستور کار مربوط به گزارش پیشرفت مصوبات قبلی بود و خوشبختانه همه مصوبات نیز به تصویب رسید.

سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر

وی با اشاره به نخستین سند مصوب گفت: سند ملی کنترل بیماری‌های غیرواگیر» سند مادری است که مدت‌ها روی آن کار شده و در واقع بازنگری سند قبلی شورا است؛ این سند پیش‌تر نیز به تصویب رسیده بود و اکنون ویرایش دوم آن برای بازه سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ تدوین شده است.

امامی رضوی ادامه داد: مداخلات و تمرکز اصلی این سند بر عوامل خطر اصلی بیماری‌های غیرواگیر است؛ از جمله تغذیه، کم‌تحرکی و تصادفات، و همچنین بیماری‌هایی مانند دیابت و چاقی که همین عوامل خطر زمینه‌ساز مشکلات ناشی از آن‌ها هستند.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی از سند مکمل دیگری در زمینه بیماری‌های غیرواگیر یاد کرد و گفت: «سند فعالیت بدنی» سند جزئی‌تری است که به‌طور مشترک با وزارت ورزش و جوانان و با همکاری معاونت بهداشت تهیه شده و به سند نخست ضمیمه شده است. در این سند نظرات کارشناسی نیز اعمال شده و افق‌های روشنی دیده شده است که در صورت اجرا، می‌توان بار اصلی مرگ و بیماری‌های قابل‌پیشگیری را که سبب مرگ زودرس مردم می‌شود، کاهش داد.

وی مهم‌ترین نکته این سند را سرمایه‌گذاری بر پیشگیری دانست و تصریح کرد: درمان نیز مسیر خود را دارد، اما در مقدمه سند نیز این موضوع مطرح شده که با سرمایه‌گذاری در پیشگیری، هفت برابر بهره‌وری در حوزه نیروی انسانی مولد کشور به دست می‌آید و این برای ما ارزشمند است؛ چرا که ما به نیروی انسانی مولد نیاز داریم. با توسعه بیماری‌های غیرواگیر و عدم کنترل آن‌ها، افراد مولد کشور هم هزینه‌های درمانی بالاتری می‌پردازند و هم از چرخه تولید و کارآفرینی خارج می‌شوند.

سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی

امامی‌رضوی درباره دومین سند گفت: «سند سلامت آب آشامیدنی» نیز همانند سند پیشین دوره‌ای پنج‌ساله دارد و ویرایش دوم آن پس از حدود ۱۴ سال بازنگری شده است. تمرکز اصلی این سند بر تأمین آب آشامیدنی سالم برای مردم است.

وی، مهم‌ترین نکته این سند را تغییرات خشکسالی و کاهش بارش‌ها دانست و افزود: این شرایط دسترسی به آب آشامیدنی سالم را، به‌ویژه در نقاط کم‌برخوردار، با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند؛ بر همین اساس در این سند تکالیفی برای دستگاه‌ها دیده شده است تا آب آشامیدنی سالم و مطمئن برای همه آحاد مردم کشور فراهم شود.

سند راهبرد ملی سلامت و تغییر اقلیم

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در تشریح سومین سند گفت: «سند سلامت و تغییر اقلیم» به تغییرات اقلیمی گسترده در کشور می‌پردازد؛ از جمله مسائل زیست‌محیطی و زیست‌بوم، کاهش جنگل‌ها و زیستگاه‌های طبیعی و تغییراتی که برای منابع موردنیاز انسان، مانند دام، طیور و پرندگان، رخ می‌دهد و به‌طور طبیعی سلامت و امنیت غذایی مردم را به مخاطره می‌اندازد.

وی افزود: این سند نیز در جایگاه خود این مخاطرات را رصد کرده و تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی کرده است تا در برابر مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم از مردم محافظت شود. این سند به‌طور کامل با دستگاه‌ها، از جمله وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌ها هماهنگ شده و مسائل را در اقصی نقاط کشور و برش‌های استانی مطرح کرده و برای استانداران نیز تکالیفی تعیین کرده است.

سند ملی تکامل دوران ابتدای کودکی

امامی‌رضوی سند چهارم را از اسناد مهم و دیرپا در تدوین دانست و گفت: «سند تکامل دوران اولیه کودکی» از آغاز تشکیل نطفه تا پایان سال دوم زندگی را در بر می‌گیرد. نکته اساسی این سند، تمرکز هم‌زمان بر رسیدگی به کودکان و کمک به رشد مغزی آنان است.

وی با اشاره به دستگاه‌های مسئول در این سند گفت: وزارت آموزش و پرورش مسئولیت مهمی دارد و علاوه بر دوره دبستان، مسئولیت دوره پیش‌دبستانی را نیز بر عهده گرفته و سازمان تعلیم و تربیت را ایجاد کرده است که تمرکز اصلی آن بر دوره دوم است، هرچند در دوره نخست نیز نکات تربیتی دارد. دوره دوم سلامت بر عهده وزارت بهداشت است که با واکسیناسیون و مراقبت، به‌ویژه با تمرکز بر مسئله سوءتغذیه عمل می‌کند؛ به این معنا که باید در همه گروه‌های جمعیتی و همه مناطق جغرافیایی کشور به مسائل تغذیه‌ای و حمایتی توجه شود.

مشاور وزیر همچنین با اشاره به حضور کودکان در فضای مجازی و استفاده از گوشی‌های هوشمند و بازی‌های رایانه‌ای گفت: در این سند تکالیفی تعیین شده تا آموزش و پرورش هدایت‌های درستی را در این زمینه برای رشد مغزی کودکان انجام دهد.

سند جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح در نظام سلامت

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در معرفی پنجمین سند گفت: «سند جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح در نظام سلامت» بر حوادث، از جمله حوادث تغییر اقلیم و حوادث جنگی، متمرکز است. تمرکز جدی این سند بر حکمرانی این بخش و حکمرانی و تولیت متمرکز در حوادث و بلایا، رسیدگی به معضلات و مشکلات ناشی از این مباحث و تعیین تکالیف مشخص برای دستگاه‌هاست.

وی دستگاه‌های مسئول در این سند را سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر، حوزه پیشگیری شامل معاونت بهداشت و معاونت درمان وزارت بهداشت و نیز سازمان مدیریت بحران به‌عنوان دستگاه همکار برشمرد و افزود: این سند نیز مباحث جدی دارد و امید است با اجرای آن، تاب‌آوری نظام سلامت افزایش یابد و آسیب کمتری به زیرساخت‌ها و نیروی انسانی در برابر حوادث طبیعی و حوادث انسان‌ساخت وارد شود.

گزارش پیشرفت مصوبات قبلی

امامی‌رضوی درباره بخش دوم دستور کار جلسه گفت: گزارشی از پیشرفت مصوبات قبلی نیز ارائه شد؛ از جمله مصوبه جلسه هفدهم درباره «سند دانش‌بنیان امنیت غذایی، تغذیه و سلامت» که با محتوایی جامع تصویب شده بود. برای اجرای این سند پنج کمیسیون تخصصی تشکیل شده است و در این جلسه کمیسیون‌ها گزارش پیشرفت کار خود را ارائه کردند. رئیس‌جمهور نیز تذکرات لازم را برای تسریع در اجرای این سند داد.

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی نیز اقدامات انجام‌شده در زمینه تأمین پایدار غذای مردم را ارائه کرد و برنامه‌های آتی برای شناسه‌گذاری محصولات باغی و گیاهی را اعلام کرد که در حال اجراست. تکالیف متعددی در این سند پیش‌بینی شده است؛ از جمله ارتقای سلامت و بهبود وضعیت نان کشور و استفاده از آرد کامل و نان سبوس‌دار که در حال انجام است.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در پایان گفت: گزارش پیشرفت «سند سلامت و ترافیک» نیز ارائه و نواقص و عقب‌ماندگی‌های اجرای آن مطرح شد؛ رئیس‌جمهور دستورات اکیدی برای اجرای این اسناد، اعم از جدول قبلی و جدید و نیز تکالیف دستگاه‌ها صادر و تأکید کرد: سلامت مردم جایی نیست که ما با آن مسامحه داشته باشیم؛ دولت پای کار سلامت مردم ایستاده و هم در تأمین منابع، هم در اجرای برنامه‌ها و هم در مقابله با جاهایی که سلامت مردم را تهدید می‌کنند، کاملاً پای کار است و پیگیری می‌کند تا این مصوبات همه به نتیجه برسد.

بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، سوم آبان ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.