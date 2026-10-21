زیان خالص آنتروپیک به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از دلایل مهم این امر افزایش ارزش منصفانه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام این استارتاپ هوش مصنوعی بوده است.

انتظار می رود این شرکت مستقر در سن فرانسیسکو در نوامبر سال جاری میلادی عرضه اولیه سهام خود را انجام دهد و اکنون پس از تازه‌ترین اطلاعات مالی افشاشده، ارزش‌گذاری پایین‌تری حدود ۱.۵ هزار میلیارد دلار را برای آن در نظر گرفته‌اند.

زیان آنتروپیک در نیمه نخست سال جاری، در مقایسه با زیان ۱۳ میلیارد دلاری در مدت مشابه سال قبل، افزایش چشمگیری داشته و به ۸۰.۷ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این سند، بخشی از این زیان شامل هزینه حسابداری ۷۲ میلیارد دلاری بوده که افزایش ارزش برآوردشده اوراق قرضه‌ای را منعکس می‌کند که ممکن است در نهایت به سهام آنتروپیک تبدیل شوند. این مبلغ برخلاف هزینه‌های نقدی مرتبط با عملیات شرکت است.

این افشاگری‌ها بر هزینه‌های سنگین رقابت در حوزه هوش مصنوعی تأکید دارند. آنهم در شرایطی که سرمایه‌گذاران با دقت بیشتری بررسی می‌کنند آیا مبالغ هنگفتی که صرف خرید تراشه‌ها و ساخت مراکز داده می‌شود، بازدهی کافی ایجاد خواهد کرد یا خیر.

بر اساس یک سند، این شرکت در نیمه نخست سال جاری میلادی حدود ۹ میلیارد دلار صرف ظرفیت پردازشی و زیرساخت کرده که این رقم نسبت به ۲.۳ میلیارد دلار مدت مشابه در سال قبل، افزایش یافته است.