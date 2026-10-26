درخشش ورزشکاران قمی در ناگویا با ثبت ۵ مدال رنگارنگ

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلطانی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد نمایندگان ورزش قم در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: بررسی آمار حضور ورزشکاران استان در این رقابت‌ها در مقایسه با دوره گذشته بازی‌ها در هانگژو، از افزایش شمار ورزشکاران اعزامی و ارتقای کارنامه مدال‌آوری قم حکایت دارد.



وی افزود: تعداد ورزشکاران قمی حاضر در رقابت‌های ناگویا از پنج نفر در دوره پیشین به هشت نفر رسید که نشان‌دهنده رشد ۶۰ درصدی در شمار ورزشکاران اعزامی استان است و بیانگر افزایش حضور نمایندگان قم در این آوردگاه ورزشی است.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به ترکیب کاروان ورزشی استان بیان کرد: کاروان قم در دوره پیشین بازی‌ها در هانگژو با هشت عضو شامل پنج ورزشکار و سه داور شرکت کرده بود، اما این ترکیب در ناگویا به ۱۲ نفر متشکل از هشت ورزشکار، سه داور و یک مربی افزایش یافت.



سلطانی ادامه داد: بر این اساس، شمار مجموع اعضای کاروان ورزشی قم نیز از هشت نفر به ۱۲ نفر رسید که حاکی از رشد ۵۰ درصدی تعداد اعضای اعزامی استان در مقایسه با دوره قبل است.



نمایندگان قم پنج مدال کسب کردند



وی با اشاره به دستاورد مدالی ورزشکاران استان در ناگویا گفت: نمایندگان قم در این دوره از رقابت‌ها موفق شدند پنج مدال شامل سه نشان طلا، یک نقره و یک برنز به دست آورند، در حالی که مجموع مدال‌های کسب‌شده استان در دوره پیشین سه مدال بود.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم خاطرنشان کرد: مقایسه عملکرد مدالی دو دوره اخیر بازی‌ها نشان می‌دهد شمار مدال‌های کسب‌شده توسط ورزشکاران قم از سه به پنج مدال افزایش یافته که معادل رشد ۶۶.۷ درصدی است.



وی در تشریح نتایج انفرادی نمایندگان استان اظهار کرد: حسین گلستانی در رشته والیبال نشسته و مرتضی نعمتی و محمود نعمتی در رشته کاراته موفق به کسب مدال طلا شدند و محمد محمدنژاد نیز در رقابت‌های بسکتبال با ویلچر به نشان نقره دست یافت.



سلطانی افزود: مرضیه نصراللهی دیگر نماینده استان قم در این رقابت‌ها بود که در رشته پاراتکواندو مدال برنز را از آن خود کرد و با کسب این عنوان، یکی از اتفاقات شاخص ورزش بانوان قم در این دوره از بازی‌ها را رقم زد.



بانوی قمی تاریخ‌ساز شد



وی با اشاره به اهمیت مدال‌آوری مرضیه نصراللهی در رقابت‌های پاراآسیایی ناگویا عنوان کرد: این ورزشکار در نخستین حضور خود در بازی‌های پاراآسیایی موفق به کسب مدال شد و عنوان نخستین بانوی قمی مدال‌آور در این رقابت‌ها را به دست آورد.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با بیان اینکه عملکرد نمایندگان استان در بخش پاراآسیایی نیز قابل توجه بود، تصریح کرد: هر سه نماینده قم در این بخش موفق به کسب مدال شدند و به این ترتیب، نرخ مدال‌آوری ورزشکاران استان در بخش پاراآسیایی به ۱۰۰ درصد رسید.



سلطانی با اشاره به مجموعه عوامل مؤثر در تحقق این نتایج اظهار کرد: موفقیت ورزشکاران قمی در رقابت‌های ناگویا حاصل تلاش و آمادگی ورزشکاران و همراهی مربیان، خانواده‌ها، پیشکسوتان و مجموعه عوامل پشتیبان ورزش استان بوده است.



وی افزایش تعداد ورزشکاران اعزامی، رشد شمار مدال‌های کسب‌شده و عملکرد موفق نمایندگان قم در بخش پاراآسیایی را از شاخص‌های مهم حضور استان در بازی‌های ناگویا دانست و افزود: نتایج این دوره در مقایسه با رقابت‌های پیشین هانگژو، تصویری روشن از روند حضور و دستاوردهای ورزشکاران قمی در عرصه رقابت‌های آسیایی و پاراآسیایی ارائه می‌دهد.