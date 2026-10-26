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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۲

گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴

گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴

دیوان محاسبات اعلام کرد: ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه خودرو با تأمین ارز به میزان ۹۴۰ میلیون یورو وارد کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در اجرای حکم بند (ر) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با وجود پیش‌بینی ۲ میلیارد یورو منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو و ثبت‌سفارش ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه، در نهایت ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه خودرو با تأمین ارز به میزان ۹۴۰ میلیون یورو وارد کشور شده است.

میانگین قیمت ارزی خودروهای واردشده در این سال، ۱۵ هزار یورو بوده است. همچنین در بخش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، با وجود ثبت‌سفارش ۲۴۴ دستگاه خودرو، در سال ۱۴۰۴ هیچ وارداتی انجام نشده است.

کد مطلب 6990012
محسن صمیمی

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