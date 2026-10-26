کشوری: اورژانس اسفراین در مهرماه ۹۶۱ مأموریت ثبت کرد

مین کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مهرماه سال ۱۴۰۵، تعداد ۹۶۱ مأموریت توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ اسفراین به ثبت رسید که بیماری‌ها و سوانح ترافیکی از مهم‌ترین موارد فوریت‌های پزشکی در این مدت بودند.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت‌شده، ۵۱۳ مأموریت مربوط به بیماری‌ها بود که طی آن به ۵۰۳ بیمار خدمات فوریت‌های پزشکی ارائه شد. همچنین، ۱۶۰ مأموریت مربوط به سوانح ترافیکی بود که در جریان آن‌ها به ۲۳۵ مصدوم امدادرسانی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اسفراین تصریح کرد: از مجموع ۹۶۱ مأموریت انجام‌شده، ۶۵۷ مأموریت در مناطق شهری و ۳۰۴ مأموریت در مناطق جاده‌ای به ثبت رسیده است.

کشوری بیان کرد: نیروهای اورژانس ۱۱۵ اسفراین در این مدت با حضور در صحنه حوادث و ارائه خدمات پیش‌بیمارستانی، به بیماران و مصدومان امدادرسانی کردند.