ایجاد مرکز نوآوری کشاورزی و صنایع تبدیلی مغان در دانشگاه محقق اردبیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسن‌زاده ۴ آبان با بیان اینکه ایجاد این مرکز در هشتمین نشست عادی از دوره ششم هیئت امنای دانشگاه محقق اردبیلی به تصویب رسیده است، اظهار کرد: ساختار سازمانی «مرکز نوآوری کشاورزی و صنایع تبدیلی مغان» از محل تغییر عنوان «ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان» و با پست‌های سازمانی مربوط ایجاد می شود.

وی افزود: این اقدام در چارچوب تشکیلات تفصیلی دانشگاه و با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور انجام شده و زمینه را برای استفاده هدفمندتر از ظرفیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و زیرساختی موجود در منطقه مغان فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: راه‌اندازی این مرکز، گامی در راستای تقویت رویکردهای نوآورانه و کارآفرینانه دانشگاه و پیوند مؤثرتر ظرفیت‌های علمی دانشگاه با نیازها و ظرفیت‌های بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی منطقه مغان است.

حسن‌زاده ادامه داد: با ایجاد این ساختار، ظرفیت‌های دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان می‌تواند بیش از پیش در مسیر توسعه نوآوری، حمایت از ایده‌های فناورانه، ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم، نیازمند بازنگری در ساختارها و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل واقعی جامعه و منطقه است و ایجاد مرکز نوآوری کشاورزی و صنایع تبدیلی مغان نیز در همین راستا صورت گرفته است.