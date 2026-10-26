به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی پیش از ظهر دوشنبه در جریان عیادت از والدین شهید گلباغی مرادی، با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت جسمی و درمانی خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: والدین شهدا سرمایه‌های ارزشمند معنوی جامعه هستند و سرکشی از این عزیزان، به‌ویژه در دوران بیماری و کهولت سن، وظیفه‌ای در برابر سال‌ها صبر و فداکاری آنان است.

وی با اشاره به مسئولیت بنیاد شهید در قبال سلامت و معیشت خانواده‌های شهدا و ایثارگران افزود: رسیدگی به مسائل درمانی و پیگیری نیازهای این قشر باید با جدیت دنبال شود تا خانواده‌های معظم شهدا در مسیر دریافت خدمات مورد نیاز با مشکل مواجه نشوند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان، پیگیری میدانی وضعیت سلامت والدین شهدا و توجه به شرایط جسمی آنان را از محورهای مورد توجه این مجموعه عنوان کرد.

شهیدی همچنین در دیدار با باقی روح‌الهی، آزاده و جانباز دوران دفاع مقدس، از ایستادگی و فداکاری آزادگان و جانبازان تجلیل کرد و استقامت این قشر را الگویی برای نسل جوان دانست.

وی در این دیدار، ضمن بررسی وضعیت سلامت و مطالبات این جانباز آزاده، دستورات لازم را برای تسریع در پیگیری درخواست‌ها و تسهیل امور وی صادر کرد.