به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده همسر شهید جاویدالاثر توفیق فیض جلالی، اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران صاحبان اصلی انقلاب هستند و خدمت به آنان وظیفه‌ای ارزشمند و مسئولیتی همگانی است.

وی با اشاره به برنامه بازدیدهای میدانی بنیاد شهید از خانواده‌های ایثارگران افزود: حضور در منازل این عزیزان فرصتی برای آگاهی بی‌واسطه از مسائل و دغدغه‌های آنان است و می‌تواند روند رسیدگی به درخواست‌ها را تسریع کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با بیان اینکه تکریم خانواده‌های شهدا باید در عمل نمود داشته باشد، تصریح کرد: بنیاد شهید تلاش می‌کند با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، مشکلات درمانی، رفاهی و معیشتی جامعه ایثارگری را با جدیت دنبال کند.

شهیدی ادامه داد: ایثار و ازخودگذشتگی شهدا و خانواده‌های آنان سرمایه‌ای ماندگار برای کشور است و رسیدگی شایسته به مطالبات این قشر، کمترین وظیفه مسئولان در برابر این فداکاری‌ها به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد بنیاد شهید، ارتباط مستقیم با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و بررسی میدانی مسائل آنان است تا خدمات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در پایان با اشاره به بررسی وضعیت درمانی همسر شهید جاویدالاثر توفیق فیض جلالی، گفت: دستورات لازم برای پیگیری مشکلات مطرح‌شده صادر شده و روند رسیدگی تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.