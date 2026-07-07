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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

شهیدی: پیگیری میدانی مسائل ایثارگران به بهبود خدمات‌رسانی کمک می‌کند

شهیدی: پیگیری میدانی مسائل ایثارگران به بهبود خدمات‌رسانی کمک می‌کند

سنندج-مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: حضور مستمر در کنار خانواده‌های شهدا و ایثارگران و رسیدگی مستقیم به مطالبات آنان از مهم‌ترین رویکردهای بنیاد برای ارتقای کیفیت خدمات است.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده همسر شهید جاویدالاثر توفیق فیض جلالی، اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران صاحبان اصلی انقلاب هستند و خدمت به آنان وظیفه‌ای ارزشمند و مسئولیتی همگانی است.

وی با اشاره به برنامه بازدیدهای میدانی بنیاد شهید از خانواده‌های ایثارگران افزود: حضور در منازل این عزیزان فرصتی برای آگاهی بی‌واسطه از مسائل و دغدغه‌های آنان است و می‌تواند روند رسیدگی به درخواست‌ها را تسریع کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با بیان اینکه تکریم خانواده‌های شهدا باید در عمل نمود داشته باشد، تصریح کرد: بنیاد شهید تلاش می‌کند با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، مشکلات درمانی، رفاهی و معیشتی جامعه ایثارگری را با جدیت دنبال کند.

شهیدی ادامه داد: ایثار و ازخودگذشتگی شهدا و خانواده‌های آنان سرمایه‌ای ماندگار برای کشور است و رسیدگی شایسته به مطالبات این قشر، کمترین وظیفه مسئولان در برابر این فداکاری‌ها به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد بنیاد شهید، ارتباط مستقیم با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و بررسی میدانی مسائل آنان است تا خدمات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در پایان با اشاره به بررسی وضعیت درمانی همسر شهید جاویدالاثر توفیق فیض جلالی، گفت: دستورات لازم برای پیگیری مشکلات مطرح‌شده صادر شده و روند رسیدگی تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6881561

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