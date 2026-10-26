سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت حکم جلب این فرد متواری، پیگیری ماجرا به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۴ این فرماندهی قرار گرفت و بررسی‌های تخصصی در این زمینه آغاز شد.

به گفته این مقام انتظامی، تحقیقات پلیس نشان داد متهم با حضور در بازار میوه و تره‌بار، اقدام به خرید اجناس از ۱۲ نفر از کسبه نموده و در ازای آن چک‌های مدت‌دار تحویل داده است. با این حال، هیچ‌کدام از چک‌ها در موعد مقرر نقد نشد و فرد کلاهبردار پس از متواری شدن در یک سال گذشته، تلفن خود را خاموش کرده و پاسخگوی هیچ‌یک از مال‌باختگان نبوده است.

سرهنگ سبحانی از عملیات ضربتی پلیس برای دستگیری این متهم خبر داد و افزود: سرانجام با رصد هوشمندانه و اقدامات اطلاعاتی، تردد و ورود مخفیانه این فرد به سطح شهر شناسایی شد و مأموران در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری او و انتقالش به یگان انتظامی شدند.

وی با اشاره به اعتراف صریح متهم به اتهام کلاهبردار از شاکیان، از تحویل وی به مراجع قضایی با تشکیل پرونده قانونی خبر داد و به صاحبان واحدهای صنفی و بازاریان توصیه کرد: فعالان اقتصادی و اصناف باید پیش از انجام هرگونه معامله کلان، تحقیقات میدانی لازم را انجام داده و پس از احراز هویت دقیق و اعتبارسنجی مدارک طرف مقابل، کالا یا اجناس خود را تحویل دهند؛ ضمن اینکه در صورت مواجهه با موارد مشکوک در هر مرحله از تجارت، بلافاصله موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.