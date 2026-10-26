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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

کشف ۶ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در مینودشت

کشف ۶ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در مینودشت

مینودشت- فرمانده انتظامی مینودشت از کشف و توقیف ۱۱۸ کیسه کود شیمیایی فاقد مجوز در یک انبار خبر داد و گفت: این محموله در راستای مقابله با احتکار و توزیع غیرمجاز کالا کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌الله اسکندریان اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر احتکار کود شیمیایی فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع در شهرستان مینودشت، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام بررسی‌های لازم، از یک انبار بازدید کردند که در جریان آن، ۱۱۸ کیسه کود شیمیایی فاقد مجوز کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی مینودشت با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه گفت: پرونده مربوط به این محموله برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده و موضوع از طریق مجاری قانونی پیگیری می‌شود.

اسکندریان با تأکید بر تداوم مقابله با قاچاق کالا اظهار کرد: مبارزه با قاچاق و برخورد با تخلفات اقتصادی از اولویت‌های پلیس است و مأموران با این‌گونه تخلفات در چارچوب قانون برخورد می‌کنند.

کد مطلب 6990959

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