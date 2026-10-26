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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

دستگیری ۴۰ متهم و محکوم تحت تعقیب در پلدختر

دستگیری ۴۰ متهم و محکوم تحت تعقیب در پلدختر

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر از شناسایی و دستگیری ۴۰ متهم و محکوم تحت تعقیب قضایی و انتظامی طی هفته گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت اجرای مستمر طرح‌های امنیت‌محور و تمرکز بر دستگیری محکومان متواری اظهار کرد: شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب از اولویت‌های مهم پلیس شهرستان پلدختر است.

وی افزود: مأموران انتظامی با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، طی هفته گذشته موفق شدند ۴۰ متهم و محکوم تحت تعقیب قضایی و انتظامی را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی پلدختر خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6990373

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