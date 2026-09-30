  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

یورش ده ها صهیونیست به مسجد الاقصی در پنجمین روز پیاپی 

یورش ده ها صهیونیست به مسجد الاقصی در پنجمین روز پیاپی 

شهرک نشینان صهیونیست در پنجمین روز پیاپی اقدام به هتک حرمت مسجد الاقصی و برپایی آیین‌های تلمودی در این مسجد مقدس کردند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، ه‌ها شهرک نشین صهیوینستی در پنجمین روز عید موسوم به «عید عرش» به مسجد الاقصی یورش برده و اقدام به برپایی آیین‌های تلمودی در داخل این مسجد کردند.

شهرک نشینان صهیونیست طی روزهای اخیر بی‌سابقه‌ترین هتک حرمت‌ها را علیه مسجد الاقصی در پیش گرفته و ده‌ها هزار صهیونیست به صورت روزانه اقدام به هتک حرمت مسجد الاقصی و محیط پیرامونی آن کرده اند.

اداره اوقاف اسلامی قدس اعلام کرد بیش از ۲۲۰ شهرک‌نشین صهیونیست به مناسبت اعیاد یهودی به مسجد الاقصی تعرض کردند.

این نهاد در گفتگو با شبکه «العربی» تاکید کرد نیروهای رژیم صهیونیستی در حالی محدودیت‌هایی را برای ورود نمازگزاران فلسطینی به مسجد الاقصی اعمال می‌کنند که ورود شهرک‌نشینان را تسهیل کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، شهرک‌نشینان صهیونیست همچنین تحت حمایت نیروهای رژیم اشغالگر، آیین‌ها و نمازهای تلمودی را در داخل مسجد الاقصی برگزار کردند.

«موشه فیگلین»، عضو سابق کنست رژیم صهیونیستی، به مسجد الاقصی تعرض کرد و آیین‌های مذهبی را در داخل این مسجد به جا آورد.

کد مطلب 6963409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها