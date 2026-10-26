شهادت ۳ یمنی در حملات سعودی به تعز و صعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در حمله خمپاره ای مزدوران سعودی به یک پمپ بنزین در منطقه الضباب در ناحیه صبر الموادم در استان تعز در جنوب یمن دو نفر شهید و دست‌کم ۷ تن زخمی شدند و به اموال شهروندان غیرنظامی خسارت های زیادی وارد شد.

جنگنده‌های دشمن سعودی با یک حمله هوایی، مخزن آب آشامیدنی روستاهای العارضه و عزان در منطقه قدس شهرستان المواسط استان تعز را هدف قرار دادند.

در ناحیه مرزی شدا در استان صعده در شمال یمن هم یک غیرنظامی به ضرب گلوله ارتش سعودی به شهادت رسید. زیرساخت های ارتباطی ناحیه مران استان صعده هم هدف دو حمله هوایی سعودی‌ها قرار گرفت.

توپخانه دشمن سعودی مناطقی را نیز در شهرستان بکیل المیر استان حجه گلوله ‌باران کرد.

در خبری دیگر، وزارت بهداشت یمن حمله مستقیم عربستان به بیمارستان قدیمی المخا را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و بخشی از سیاست نسل‌کشی علیه مردم یمن دانست.

وزارت بهداشت صنعا اعلام کرد جنگنده‌های سعودی با حمله عمدی و مستقیم، بیمارستان قدیمی المخا را هدف قرار داده‌اند؛ حمله‌ای که خسارات سنگینی به ساختمان‌ها و تأسیسات درمانی این بیمارستان وارد کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تأکید کرد هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و افزود: این حمله مستقیم نشان‌دهنده اصرار بر محروم کردن مردم یمن از حق دسترسی به خدمات درمانی امن است.

از سوی دیگر، خبرنگار شبکه المیادین در یمن گزارش داد در پی حمله هوایی عربستان به یک مسجد و مدرسه در منطقه المشاول، در شهرستان مقبنه واقع در استان تعز در جنوب‌غرب یمن، یک کودک زخمی شده است.

همچنین جنگنده‌های سعودی در هفت نوبت شهرستان‌های المتون و المطمه در استان الجوف، واقع در شمال‌شرق یمن، را بمباران کردند.

دو روز پیش نیز وزارت بهداشت صنعا اعلام کرده بود در پی حمله جنگنده‌های سعودی به خانه یک شهروند در پایتخت و یک کارخانه سیمان در استان، ۲۱ نفر کشته و زخمی شدند.