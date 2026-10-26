به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با جرائم، طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح شهرستان سلسله اجرا شد.

دستگیری سارقان و خرده‌فروشان مواد مخدر

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی موفق به دستگیری ۲ سارق و کشف چهار فقره انواع سرقت شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله همچنین از دستگیری ۲ خرده‌فروش مواد مخدر و کشف ۸۶۰ گرم انواع مواد مخدر خبر داد.

توقیف ۲۲ خودرو و موتورسیکلت متخلف

حسنوند با اشاره به برخورد با هنجارشکنان و عوامل سلب آسایش عمومی بیان کرد: در جریان اجرای این طرح، ۱۴ دستگاه خودرو و هشت دستگاه موتورسیکلت که با حرکات مخاطره‌آمیز، پلاک مخدوش و ایجاد آلودگی صوتی موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی و پیشگیرانه خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله در پایان از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.