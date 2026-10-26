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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم تریاک در کوهدشت

کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم تریاک در کوهدشت

کوهدشت- فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری چهار سوداگر مرگ و کشف ۱۲ کیلوگرم و ۶۷۳ گرم ماده مخدر تریاک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی کوهدشت در راستای مقابله با سوداگران مرگ و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری چهار نفر از عوامل مرتبط با مواد مخدر در حوزه استحفاظی این شهرستان شدند.

کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم تریاک و توقیف دو خودرو

وی افزود: در جریان این عملیات، دو دستگاه خودروی مورد استفاده متهمان توقیف شد و مأموران در بازرسی‌های انجام‌شده، ۱۲ کیلوگرم و ۶۷۳ گرم ماده مخدر تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضایی تصریح کرد: پلیس برای صیانت از سلامت جامعه و مقابله با پدیده مواد مخدر، با تمام توان به مبارزه با سوداگران مرگ ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6990913

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