  1. استانها
  2. کردستان
۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۲

کشف ۲۰ کیلوگرم شمش نقره قاچاق در مرزهای کردستان

کشف ۲۰ کیلوگرم شمش نقره قاچاق در مرزهای کردستان

سنندج- فرمانده مرزبانی کردستان از کشف ۲۰ کیلوگرم شمش نقره قاچاق به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال در نوار مرزی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا حاتمی از کشف محموله شمش نقره قاچاق به وزن ۲۰ کیلوگرم در مرزهای استان خبر داد و اظهار کرد: این محموله در جریان اقدامات کنترلی مرزبانان و با تکیه بر اشراف اطلاعاتی کشف شد.

وی افزود: قاچاقچیان با هدف انتقال غیرقانونی شمش‌های نقره قصد عبور از مرز را داشتند که با حضور به‌موقع مرزبانان، محموله را رها کردند و با استفاده از پوشش جنگلی منطقه از محل گریختند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با اشاره به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریالی شمش‌های نقره کشف‌شده، تأکید کرد: مرزبانان با افزایش نظارت و پایش نوار مرزی، مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد با اقدامات مجرمانه را با جدیت دنبال می‌کنند.

کد مطلب 6991116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها