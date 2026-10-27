کشف ۲۰ کیلوگرم شمش نقره قاچاق در مرزهای کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا حاتمی از کشف محموله شمش نقره قاچاق به وزن ۲۰ کیلوگرم در مرزهای استان خبر داد و اظهار کرد: این محموله در جریان اقدامات کنترلی مرزبانان و با تکیه بر اشراف اطلاعاتی کشف شد.

وی افزود: قاچاقچیان با هدف انتقال غیرقانونی شمش‌های نقره قصد عبور از مرز را داشتند که با حضور به‌موقع مرزبانان، محموله را رها کردند و با استفاده از پوشش جنگلی منطقه از محل گریختند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با اشاره به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریالی شمش‌های نقره کشف‌شده، تأکید کرد: مرزبانان با افزایش نظارت و پایش نوار مرزی، مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد با اقدامات مجرمانه را با جدیت دنبال می‌کنند.