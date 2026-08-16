کشف بیش از ۶ کیلو شمش نقره قاچاق در تجریش

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، از فعالیت یک واحد صنفی در یکی از پاساژهای محدوده میدان تجریش در زمینه نگهداری، تبلیغ و توزیع شمش نقره مطلع شدند و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در ادامه تحقیقات مشخص شد مقادیری شمش نقره خارجی در این محل نگهداری می‌شود که فاقد اسناد و مدارک قانونی بوده و به‌صورت غیرمجاز عرضه می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ تصریح کرد: تیم عملیاتی پس از شناسایی دقیق محل و هماهنگی با مرجع قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه وارد فروشگاه شده و در بازرسی انجام‌شده بیش از ۶ کیلوگرم شمش نقره خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

سردار افشاری ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد محموله مکشوفه فاقد هرگونه اسناد و مدارک معتبر قانونی بوده و در همین راستا پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی با اشاره به ارزش ریالی محموله گفت: کارشناسان ارزش شمش‌های نقره کشف‌شده را بیش از ۳ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.