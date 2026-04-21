کشف ۱۲ قطعه شمش نقره در هنگ مرزی تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: مرزبانان در ایست و بازرسی گروهان مرزی ۱۷ شهریور هنگ تایباد موفق به کشف تعدادی شمش نقره قاچاق شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: مرزبانان مستقر در ایست و بازرسی ۱۷ شهریور حین بازدید و بازرسی در لاین ورود ترانزیت به یک دستگاه خودرو افغان مشکوک که موفق شدند، تعداد ۱۲ قطعه شمش نقره به وزن ۱۵ کیلو و۳۵۰ گرم که به طرز ماهرانه ای داخل اتاق خودرو جاساز شده بود را کشف نمایند، که کارشناسان ارزش ریالی این حجم از کالای قاچاق را ۵۱ میلیارد و۶۶۸میلیون ریال برآورد کردند، لذا خودرو توقیف، متهم و نقره مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح شدند.

وی خاطرنشان کرد: قاچاقچیان و مخلان اقتصاد داخلی کشور بدانند مرزبانان با اشراف اطلاعاتی کوچکترین تحرکات را در نوار مرزی زیر نظرگرفته و با هرگونه اقدام سودجویانه قاطعانه برخورد خواهند کرد.