خیرالله زاده درپاراجودو نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خیرالله‌ زاده در وزن ۹۵+ کیلوگرم کلاس J۲ مسابقات پاراجودو و در فینال، مقابل «ژورکامیرزا شوکوربکوف» از قزاقستان شکست خورد صاحب مدال نقره شد.

بختیار دادائف ازبکستانی را با امتیاز ایپون شکست دهد و فینالیست شود.

مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به این شرح هستند:

طلا

* آیلار جامی - پاراتکواندو

* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴

* سینا ضیغمی‌نژاد - پاراشنا کلاس S۱۰

* محمد صابر - پرتاب وزنه کلاس F۳۳

* سامان پاکباز - پرتاب وزنه کلاس F۱۲

* عرفان بندری - پرتاب نیزه

* امیرحسین علیپور - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* فائزه احمدی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* امیرمحمد حقیقت شناس - پاراتکواندو

* یاسین خسروی - پارادوومیدانی

* علیرضا زارع - پارادوومیدانی

* علی نوایی - پاراجودو

نقره

* معصومه تورانی - پرتاب نیزه

* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰

* مهدی اولاد - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* علی الفت نیا - پرش طول

* ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* بهروز فرزاد - دوچرخه سواری

* ابوالفضل ظریف - پاراشنا

* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی

* زهرا رحیمی - پاراتکواندو

* زینب مرادی - پارادوومیدانی

* آتنا محمدی ها - پارادوومیدانی

* علیرضا مختاری - پرتاب وزنه

* روح الله رستمی - پاراوزنه برداری

* محمدرضا خیرالله‌زاده - پاراجودو

برنز

* محمد طاها حسن پور - پاراتکواندوکار

* فرزانه سهرابی‌تبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* حسن جانفشان - پاراتنیس روی میز

* محمد دلیر و رضا رشنو - دوچرخه سواری

* مهدی برچلو - جودو

* موسی غلامی - پاراجودو

* محسن بختیار - پاراوزنه برداری

* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا

* علی مطلبی - پاراشنا

* رضا حاتمی - پارادوومیدانی

* پریماه تورانی - پاراتکواندو

* سعید صادقیان پور - پاراتکواندو

* مریم عبدالله‌پور - پاراتکواندو

* محمد حسین کریمی جهان آبادی - پاراشنا

* علیرضا مختاری - پارادوومیدانی

* هاشمیه متقیان - پارادوومیدانی

*کوثر قرایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک

* فائزه دیبایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک

* مهدی پوررهنما - پاراتکواندو

* مرضیه نصراللهی - پاراتکواندو

* امیرحسین نیمروزی - پاراجودو