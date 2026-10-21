خیرالله زاده درپاراجودو نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خیرالله زاده در وزن ۹۵+ کیلوگرم کلاس J۲ مسابقات پاراجودو و در فینال، مقابل «ژورکامیرزا شوکوربکوف» از قزاقستان شکست خورد صاحب مدال نقره شد.
بختیار دادائف ازبکستانی را با امتیاز ایپون شکست دهد و فینالیست شود.
مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به این شرح هستند:
طلا
* آیلار جامی - پاراتکواندو
* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴
* سینا ضیغمینژاد - پاراشنا کلاس S۱۰
* محمد صابر - پرتاب وزنه کلاس F۳۳
* سامان پاکباز - پرتاب وزنه کلاس F۱۲
* عرفان بندری - پرتاب نیزه
* امیرحسین علیپور - پرتاب وزنه کلاس F۱۱
* فائزه احمدی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱
* امیرمحمد حقیقت شناس - پاراتکواندو
* یاسین خسروی - پارادوومیدانی
* علیرضا زارع - پارادوومیدانی
* علی نوایی - پاراجودو
نقره
* معصومه تورانی - پرتاب نیزه
* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱
* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰
* مهدی اولاد - پرتاب وزنه کلاس F۱۱
* علی الفت نیا - پرش طول
* ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱
* بهروز فرزاد - دوچرخه سواری
* ابوالفضل ظریف - پاراشنا
* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی
* زهرا رحیمی - پاراتکواندو
* زینب مرادی - پارادوومیدانی
* آتنا محمدی ها - پارادوومیدانی
* علیرضا مختاری - پرتاب وزنه
* روح الله رستمی - پاراوزنه برداری
* محمدرضا خیراللهزاده - پاراجودو
برنز
* محمد طاها حسن پور - پاراتکواندوکار
* فرزانه سهرابیتبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱
* حسن جانفشان - پاراتنیس روی میز
* محمد دلیر و رضا رشنو - دوچرخه سواری
* مهدی برچلو - جودو
* موسی غلامی - پاراجودو
* محسن بختیار - پاراوزنه برداری
* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا
* علی مطلبی - پاراشنا
* رضا حاتمی - پارادوومیدانی
* پریماه تورانی - پاراتکواندو
* سعید صادقیان پور - پاراتکواندو
* مریم عبداللهپور - پاراتکواندو
* محمد حسین کریمی جهان آبادی - پاراشنا
* علیرضا مختاری - پارادوومیدانی
* هاشمیه متقیان - پارادوومیدانی
*کوثر قرایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* فائزه دیبایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* مهدی پوررهنما - پاراتکواندو
* مرضیه نصراللهی - پاراتکواندو
* امیرحسین نیمروزی - پاراجودو
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