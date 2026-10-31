به گزارش خبرنگار مهر، رضا سپهوند صبح امروز شنبه در نشست با شورای معاونان آموزش‌وپرورش شهرستان چگنی، با اشاره به مشکلات زیرساختی مدارس، بر ضرورت اولویت‌بندی نیازهای فوری، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت هماهنگی برای بهبود شرایط آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به دشواری‌های فعالیت معلمان در شرایط کنونی اظهار کرد: تغییرات اجتماعی، گسترش دسترسی دانش‌آموزان به اطلاعات و پیامدهای دوران کرونا و جنگ، فرآیند آموزش و تربیت را پیچیده‌تر کرده است و معلمان برای حفظ انگیزه دانش‌آموزان و افزایش اثربخشی آموزش، به حمایت و توانمندسازی بیشتری نیاز دارند.

ضرورت توانمندسازی معلمان و توجه به شرایط شهرستان

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی بر تقویت دوره‌های ضمن‌خدمت و استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه و صاحب‌نظران برای تبیین آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی به معلمان تأکید کرد.

سپهوند همچنین پراکندگی جغرافیایی شهرستان چگنی و غیربومی بودن بخش قابل‌توجهی از معلمان را از مسائل تأثیرگذار بر نظام آموزشی این شهرستان دانست و خواستار توجه بیشتر به شرایط رفت‌وآمد و وضعیت همکاران فرهنگی شد.

تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی مدارس

وی با اشاره به اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی مدارس در شهرستان‌های خرم‌آباد و چگنی، اظهار کرد: با توجه به اعتبارات پیش‌بینی‌شده از محل‌های مختلف، از جمله اعتبارات توازن و مسئولیت اجتماعی، لازم است با تقویت هماهنگی‌ها و پیگیری‌های اجرایی، روند پیشرفت طرح‌های نیمه‌تمام سرعت بگیرد و زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن‌ها فراهم شود.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های پیمانکاری و برخی محدودیت‌های اجرایی، بر اتخاذ راهکارهای مناسب برای تسهیل اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و افزود: استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و رفع موانع اجرایی می‌تواند روند ساخت، تکمیل و تجهیز مدارس را تسریع کند.

شناسایی نیازهای مدارس و تخصیص هدفمند اعتبارات

سپهوند با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق نیازهای مدارس تصریح کرد: تهیه فهرست مدارس نیازمند تعمیر، بازسازی و نوسازی، برآورد هزینه‌ها و تکمیل مستندات مالی، زمینه پیگیری هدفمند اعتبارات و تخصیص منابع به اولویت‌های آموزشی را فراهم می‌کند.

وی مدیریت مؤثر منابع مالی را ضروری دانست و گفت: گاهی با اختصاص اعتبارات محدود نیز می‌توان مشکلات مهم مدارس را برطرف کرد و رضایتمندی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان را افزایش داد؛ ازاین‌رو، اولویت‌بندی هزینه‌ها و تبدیل اعتبارات به اقدامات اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در پایان از واریز سه میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی برای شهرستان چگنی خبر داد و بر ضرورت پیگیری منابع مالی بیشتر برای رفع نیازهای آموزشی و عمرانی این شهرستان تأکید کرد.