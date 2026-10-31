به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: عملیات مسیرگشایی خیابان گلستان به موازات جاده ائل‌گلی از سوی معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ آغاز شده و در حال حاضر در دو جبهه کاری ادامه دارد.

وی افزود: در جبهه شرقی این پروژه، عملیات احداث دیوار، تسطیح و خاک‌برداری مسیر در حال اجراست و اقدامات عمرانی برای تکمیل مسیرگشایی ادامه دارد.

شهردار منطقه ۲ تبریز با اشاره به مشخصات فنی این طرح گفت: خیابان گلستان در طول یک‌هزار و ۳۰۰ متر و با عرض ۲۶ متر احداث می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه این مسیر پس از تکمیل به خیابان شهید صادقی گلشهر متصل خواهد شد، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه ضمن کمک به کاهش بار ترافیکی معابر محدوده ائل‌گلی، دسترسی شهروندان به مسیرهای گلشهر و پرواز را تسهیل می‌کند.