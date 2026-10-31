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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

احداث خیابان گلستان تبریز با هدف کاهش بار ترافیکی ائل‌گلی

احداث خیابان گلستان تبریز با هدف کاهش بار ترافیکی ائل‌گلی

تبریز- شهردار منطقه ۲ تبریز از ادامه مسیرگشایی خیابان گلستان با هدف کاهش بار ترافیکی محدوده ائل‌گلی و تسهیل دسترسی به گلشهر و پرواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: عملیات مسیرگشایی خیابان گلستان به موازات جاده ائل‌گلی از سوی معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ آغاز شده و در حال حاضر در دو جبهه کاری ادامه دارد.

وی افزود: در جبهه شرقی این پروژه، عملیات احداث دیوار، تسطیح و خاک‌برداری مسیر در حال اجراست و اقدامات عمرانی برای تکمیل مسیرگشایی ادامه دارد.

شهردار منطقه ۲ تبریز با اشاره به مشخصات فنی این طرح گفت: خیابان گلستان در طول یک‌هزار و ۳۰۰ متر و با عرض ۲۶ متر احداث می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه این مسیر پس از تکمیل به خیابان شهید صادقی گلشهر متصل خواهد شد، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه ضمن کمک به کاهش بار ترافیکی معابر محدوده ائل‌گلی، دسترسی شهروندان به مسیرهای گلشهر و پرواز را تسهیل می‌کند.

کد مطلب 6995200

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    نظرات

    • زارع IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
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      پاسخ
      یک فکری هم به ترافیک سنگین هر روز مسیر سه راهی پالایشگاه تا اول اتوبان شهید کسایی هم بکنند

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