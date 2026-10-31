آوارگی بیش از ۳۳۰۰ فلسطینی در الخلیل در پی محاصره نظامی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقام‌های محلی شهر الخلیل در کرانه باختری اعلام کردند محاصره نظامی یک‌هفته‌ای این شهر از سوی رژیم صهیونیستی، ۳۳۶۱ فلسطینی را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است که ۱۴۲۵ نفر از آن‌ها کودک هستند.

به گفته این مقام‌ها، خسارت اقتصادی ناشی از تعطیلی‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده تاکنون بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون شکل (معادل ۳۱.۸ تا ۳۸.۲ میلیون دلار) برآورد می‌شود.

صدها مرکز صنعتی و تجاری نیز تحت تأثیر این محاصره قرار گرفته‌اند. از جمله ۱۳ مرکز در منطقه فرش‌الهوا که گزارش‌ها حاکی از آسیب‌دیدن، تخریب با بولدوزر یا ویران شدن بسیاری از آن‌هاست.

فعالیت‌های آموزشی نیز مختل شده و حدود ۲۶۲ هزار دانش‌آموز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. همچنین ۲۱۹۸ دانش‌آموز در مناطق محاصره‌شده گرفتار شده‌اند.

مقام‌های محلی اعلام کردند در حال هماهنگی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه، آماده‌سازی محل‌های اسکان جایگزین و پیگیری اقدامات دیپلماتیک و حقوقی در سطح بین‌المللی هستند.