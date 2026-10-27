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۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۶

 ۱۰۰ قبضه سلاح شکاری در مرز بازرگان کشف شد

 ۱۰۰ قبضه سلاح شکاری در مرز بازرگان کشف شد

ارومیه - فرمانده مرزبانی فراجا از کشف ۱۰۰ قبضه سلاح شکاری در سالن مسافری پایانه مرزی بازرگان توسط مرزبانان هنگ مرزی ماکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر، اظهار کرد: مرزبانان مستقر در پایانه مرزی بازرگان، در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و فنی، کنترل و نظارت بر تردد مسافران و بررسی دقیق کالاهای ورودی را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مرزبانان در جریان کنترل و بازرسی محموله‌های ورودی در سالن مسافری، موفق شدند ۱۰۰ قبضه سلاح شکاری را که در ۲۰ کارتن بزرگ، متوسط و کوچک جاسازی شده بود، کشف کنند.

این مقام ارشد در مرزبانی فراجا در تشریح جزئیات سلاح‌های مکشوفه اظهار داشت: سلاح‌های کشف‌شده شامل ۱۰۰ قبضه سلاح شکاری در برندهای مختلف به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این رابطه، فرد مرتبط با محموله شناسایی و دستگیر شد و به همراه سلاح‌های مکشوفه برای انجام تحقیقات و سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شد.

فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان سلاح، خاطرنشان کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر مبادی رسمی، با هرگونه قاچاق سلاح و اقلام ممنوعه برخورد کرده و تأمین امنیت مرزهای کشور را با جدیت دنبال می‌کنند.

کد مطلب 6991165

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلاحهای شکاری مانند بقیه سلاحهای جنگی در اکثر ناآرامی های داخلی استفاده شده..و عده‌ زیادی از عزیزان پلیس و بسیج شهید شده‌اند..چرا این سلاحها ممنوع و جمع آوری نمی‌شوند ؟

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