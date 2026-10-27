 ۱۰۰ قبضه سلاح شکاری در مرز بازرگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر، اظهار کرد: مرزبانان مستقر در پایانه مرزی بازرگان، در راستای مبارزه با قاچاق سلاح و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و فنی، کنترل و نظارت بر تردد مسافران و بررسی دقیق کالاهای ورودی را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مرزبانان در جریان کنترل و بازرسی محموله‌های ورودی در سالن مسافری، موفق شدند ۱۰۰ قبضه سلاح شکاری را که در ۲۰ کارتن بزرگ، متوسط و کوچک جاسازی شده بود، کشف کنند.

این مقام ارشد در مرزبانی فراجا در تشریح جزئیات سلاح‌های مکشوفه اظهار داشت: سلاح‌های کشف‌شده شامل ۱۰۰ قبضه سلاح شکاری در برندهای مختلف به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این رابطه، فرد مرتبط با محموله شناسایی و دستگیر شد و به همراه سلاح‌های مکشوفه برای انجام تحقیقات و سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شد.

فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان سلاح، خاطرنشان کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر مبادی رسمی، با هرگونه قاچاق سلاح و اقلام ممنوعه برخورد کرده و تأمین امنیت مرزهای کشور را با جدیت دنبال می‌کنند.