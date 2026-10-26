کرمی: بیش از ۶۷۱ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اقبال کرمی از اجرای طرح مقابله با جرائم مرتبط با مواد مخدر و پاکسازی مناطق آلوده در شهرهای مختلف استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان اجرای این طرح، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و اقلام مرتبط را کشف کردند.

وی افزود: در جریان عملیات‌های انجام‌شده، بیش از ۶۷۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر و همچنین یک‌هزار و ۶۳۶ حبه قرص روان‌گردان و فاقد مجوز کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به برخورد با عوامل توزیع و قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: در این عملیات‌ها ۱۴۱ خرده‌فروش و ۱۸ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.

کرمی ادامه داد: در بخش دیگری از اجرای این طرح، ۳۲۵ معتاد متجاهر جمع‌آوری و برای طی مراحل درمان به کمپ‌های ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی‌های انجام‌شده، سه قبضه سلاح نیز کشف کردند و یک دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: طرح‌های مقابله با جرائم مرتبط با مواد مخدر و پاکسازی مناطق آلوده با هدف برخورد با عوامل این حوزه و پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی ادامه خواهد داشت.