کشف ۶۴ قبضه سلاح سرد و یک شوکر در بافق

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، اکبر زمان‌زاده اظهار کرد: در جریان اجرای طرح ایست و بازرسی توسط ضابطان قضائی، فردی که اقدام به حمل و نگهداری سلاح سرد و شوکر با هدف عرضه و فروش کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: در بازرسی از خودروی این متهم، ۶۴ قبضه سلاح سرد و یک دستگاه شوکر کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب بافق تصریح کرد: پس از انجام دستورات قضائی و تکمیل تحقیقات، پرونده متهم به دادسرا ارسال شد و وی با صدور قرار تأمین بازداشت شده است. رسیدگی به این پرونده نیز در دستور کار قرار دارد.

زمان‌زاده با تأکید بر ضرورت پیشگیری از جرایم مرتبط با حمل، نگهداری و توزیع سلاح سرد خاطرنشان کرد: در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان، با عوامل توزیع و فروش این‌گونه سلاح‌ها به‌صورت جدی و قاطع برخورد خواهد شد.