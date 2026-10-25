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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

کشف ۶۴ قبضه سلاح سرد و یک شوکر در بافق

کشف ۶۴ قبضه سلاح سرد و یک شوکر در بافق

یزد - دادستان عمومی و انقلاب بافق از کشف ۶۴ قبضه سلاح سرد و یک دستگاه شوکر در جریان اجرای طرح ایست و بازرسی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، اکبر زمان‌زاده اظهار کرد: در جریان اجرای طرح ایست و بازرسی توسط ضابطان قضائی، فردی که اقدام به حمل و نگهداری سلاح سرد و شوکر با هدف عرضه و فروش کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: در بازرسی از خودروی این متهم، ۶۴ قبضه سلاح سرد و یک دستگاه شوکر کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب بافق تصریح کرد: پس از انجام دستورات قضائی و تکمیل تحقیقات، پرونده متهم به دادسرا ارسال شد و وی با صدور قرار تأمین بازداشت شده است. رسیدگی به این پرونده نیز در دستور کار قرار دارد.

زمان‌زاده با تأکید بر ضرورت پیشگیری از جرایم مرتبط با حمل، نگهداری و توزیع سلاح سرد خاطرنشان کرد: در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان، با عوامل توزیع و فروش این‌گونه سلاح‌ها به‌صورت جدی و قاطع برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6989644

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