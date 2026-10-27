سلیمانی: ۳۵ پروژه شهری در تهران آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نرجس سلیمانی در چهارصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بهره برداری حداکثری از منابع به نفع شهروندان، اظهار کرد: تعدادی پروژه در مقیاس‌های مختلف باقی مانده که باید بتوانیم امسال آن را به نتیجه برسانیم.

وی همچنین تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از این پروژه‌ها باید تا پیش از زمستان به بهره برداری برسد اما باید نکات فنی هم در مورد آن رعایت شود. ۸۰ درصد پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد دارند که با تخصیص منابع می توان این پروژه‌ها را افتتاح کرد تا مردم از آن منتفع شوند.

سلیمانی گفت: ۳۰ پروژه خرد با ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار و پنچ پروژه فرامنطقه‌ای و بزرگ با اعتبار۶ هزار میلیارد تومان هم قابلیت افتتاح دارند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تأکید کرد: درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نیز لازم است باید تعیین تکلیف شود؛ چراکه عدم تنظیم صحیح درصد پیشرفت فیزیکی باعث سردرگمی می شود.