ساماندهی اراضی شهرداری زاهدان در دستور کار دادگستری

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز لکزایی، صبح سه شنبه در هفتمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی شهرداری زاهدان و رفع موانع اجرای این قانون تأکید کرد.

معاون قضایی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان، با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، رفع نواقص اطلاعاتی و اصلاح مشکلات فنی سامانه‌ها، خواستار پیگیری جدی موانع صدور شناسه یکتا و تطبیق اطلاعات املاک شهرداری با مستندات مالکیت و اطلاعات سازمان نظام مهندسی شد.

همچنین وی به تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند شهرداری زاهدان و پیگیری اخذ سند مالکیت برای اراضی فاقد معارض و اتخاذ راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف املاک دارای معارض تأکید کرد.

در ادامه جلسه مقرر شد وضعیت مالکیت و حدود ثبتی این اراضی از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک بررسی و پرونده‌های مرتبط با اراضی موسوم به خالصه از مسیر قانونی پیگیری شود.

بخش دیگری از این جلسه به بررسی مشکلات فنی صدور شناسه یکتا اختصاص داشت؛ از جمله امکان اصلاح یا ابطال شناسه‌های دارای خطای اطلاعاتی، بازبینی اطلاعات پیش از تأیید نهایی، تفکیک صحیح کاربری واحدهای تجاری و مسکونی و تکمیل تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مرتبط.

در همین راستا، برگزاری نشست‌های کارشناسی مشترک میان شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی و دفاتر اسناد رسمی و همچنین اجرای آزمایشی فرآیند صدور شناسه یکتا برای یک پرونده با هدف شناسایی و رفع اشکالات احتمالی مورد تأکید قرار گرفت.

آموزش و بازآموزی کارشناسان دستگاه‌های مرتبط درباره الزامات ماده ۱۴ قانون و نحوه اجرای فرآیندهای ثبتی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

این جلسه با هدف تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رفع موانع فنی و حقوقی و ساماندهی وضعیت ثبتی اراضی و املاک شهرداری زاهدان برگزار شد.