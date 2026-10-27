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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

بهره‌مندی ۶۲۷ خانوار مددجوی بنت از خدمات مسکن کمیته امداد

بهره‌مندی ۶۲۷ خانوار مددجوی بنت از خدمات مسکن کمیته امداد

نیکشهر- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان از احداث ۳۹۵ واحد مسکن مددجویی و اجرای ۲۳۲ مورد خدمت تعمیرات و فضاهای جانبی در شهر بنت از سال گذشته تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون، ۶۲۷ خانوار مددجوی کمیته امداد در شهر بنت از خدمات حوزه مسکن بهره‌مند شده‌اند که این اقدامات با هدف بهبود شرایط سکونت و کمک به تأمین سرپناه مناسب برای خانواده‌های تحت حمایت انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان، افزود: در این مدت، ۳۹۵ واحد مسکن مددجویی با زیربنای هر واحد ۵۰ مترمربع و با اعتباری بیش از ۲۶۹ میلیارد تومان احداث شده است.

میری ادامه داد: همچنین ۲۳۲ مورد خدمت در بخش فضاهای جانبی و تعمیرات مسکن با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان به خانواده‌های مددجو ارائه شده است.

آغاز احداث ساختمان اداری کمیته امداد در بنت

مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان همچنین از آغاز عملیات اجرایی دهمین ساختمان اداری این نهاد در استان، در شهر بنت خبر داد.

این پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌های خدمت‌رسانی، کاهش وابستگی به ساختمان‌های استیجاری و فراهم‌کردن فضای مناسب‌تر برای ارائه خدمات به مددجویان آغاز شده است.

توسعه فضاهای اداری ملکی در کنار اجرای طرح‌های تأمین و تعمیر مسکن مددجویان، از جمله اقداماتی است که با هدف بهبود دسترسی خانواده‌های تحت حمایت به خدمات کمیته امداد در استان دنبال می‌شود.

کد مطلب 6991258

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