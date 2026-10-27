اینستاگرام با ویدئوهای ۹۰ دقیقه ای رقیب یوتیوب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک‌کرانچ، اینستاگرام آزمایش قابلیت جدیدی را آغاز کرده است که به تولیدکنندگان محتوا امکان می‌دهد ویدئوهایی با مدت‌زمان حداکثر ۹۰ دقیقه منتشر کنند. این تغییر در شرایطی صورت می‌گیرد که شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های گذشته بر توسعه ویدئوهای کوتاه تمرکز داشته‌اند.

ویدئوهای کوتاه عمودی در دهه ۲۰۲۰ به یکی از قالب‌های غالب محتوای اینترنتی تبدیل شدند، اما درآمدزایی مستقیم از این محتوا در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام همچنان با محدودیت‌هایی همراه است. این شبکه اجتماعی متعلق به متا ابزارهایی مانند اشتراک پولی ارائه می‌دهد، اما به‌طور معمول بر اساس تعداد بازدید، به تولیدکنندگان محتوا پول پرداخت نمی‌کند.

آدام موسری، مدیر اینستاگرام، در گفت‌وگویی درباره اقتصاد تولیدکنندگان محتوا توضیح داد که درآمد این افراد عمدتاً از همکاری با برندها تأمین می‌شود. برخی نیز از حمایت مالی طرفداران خود درآمد کسب می‌کنند.

موسری با اشاره به برنامه محدود پرداخت بر اساس عملکرد محتوا گفت هزینه اجرای این برنامه بسیار بیشتر از درآمد حاصل از آن است و به همین دلیل، گسترش آن از نظر اقتصادی توجیه چندانی ندارد.

در مقابل، مدل درآمدزایی یوتیوب بر پایه نمایش تبلیغات و تقسیم درآمد با تولیدکنندگان محتوای واجد شرایط استوار است. بر اساس این مدل، اعضای واجد شرایط برنامه شراکت یوتیوب ۵۵ درصد از درآمد تبلیغاتی مربوط به ویدئوهای بلند خود را دریافت می‌کنند. یوتیوب همچنین سال گذشته اعلام کرد که طی چهار سال پیش از آن، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به تولیدکنندگان محتوا، هنرمندان و شرکت‌های رسانه‌ای پرداخت کرده است.

اینستاگرام و تیک‌تاک تاکنون نتوانسته‌اند مدل درآمدزایی یوتیوب را به‌سادگی در قالب ویدئوهای کوتاه پیاده‌سازی کنند؛ زیرا این ویدئوها فضای محدودتری برای نمایش تبلیغات دارند. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان محتوا از این پلتفرم‌ها بیشتر برای تبلیغ کانال‌های یوتیوب خود استفاده می‌کنند تا کسب درآمد مستقیم.

اینستاگرام پیش‌تر نیز با راه‌اندازی سرویس IGTV تلاش کرده بود به انتشار ویدئوهای بلندتر رونق ببخشد، اما این سرویس در نهایت کنار گذاشته شد. اکنون این شرکت بار دیگر به دنبال توسعه این قالب محتوایی است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه را برای نمایش تبلیغات در ویدئوهای طولانی‌تر فراهم کند.

سخنگوی متا در گفت‌وگو با تک‌کرانچ اعلام کرد که برای اظهارنظر درباره مدل‌های بلندمدت درآمدزایی هنوز زود است. به گفته او، این شرکت در حال بررسی روش‌هایی است که به تولیدکنندگان محتوا امکان می‌دهد از طریق برندها، طرفداران و خود اینستاگرام درآمد کسب کنند.

متا همچنین معتقد است توسعه این قابلیت‌ها می‌تواند به تولیدکنندگان محتوا کمک کند مخاطبان تازه‌ای بیابند، همکاری‌های جدیدی شکل دهند و به فرصت‌های درآمدزایی بیشتری دسترسی پیدا کنند.