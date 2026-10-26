فرانسه در یک قدمی فیلتر تیک تاک، ایکس و اینستاگرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نشریه فرانسوی آنلاین Blast نوشت سباستین لکورنو، نخست وزیر این کشو روز پنج شنبه و قبل از آغاز اعتراضات جلیقه زردها، نامه ای به نمایندگان شرکت های اورنج، SFR، فری و Bouygues فرستاده است. در این نامه از اپراتورها خواسته شده بود در صورت بروز خشونت طی اعتراضات برای مسدود سازی موقت دسترسی به شبکه های اجتماعی از جمله تیک تاک، اینستاگرام، اسنپ چت و ایکس باشند.

اعضای کابینه لکورنو و مدیران حقوقی اپراتورها نیز در جلسه ای آنلاین و قبل از شروع اعتراضات در روزهای شنبه و یکشنه دیدار کردند.

براساس جزئیات این جلسه، دولت فرانسه قصدداشت محدودیت ها بر دسترسی به پلتفرم را به موبایل و مناطق خاصی محدود کند. از سوی دیگر اپراتورها درباره درخواست دولت ابراز تردید و نگرانی کردند و اظهار داشتند آنها ظرفیت اجرای اقدامات در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارند.

دولت هنوز نسبت به گزارش نشریه فرانسوی واکنش نشان نداده است. در سال ۲۰۲۴ میلادی دولت فرانسه طی اعتراضات در نیوکالدونیا دسترسی به تیک تاک را مسدود کرد. جنبش جلیقه زردها روز شنبه به خیابان های فرانسه بازگشت تا نسبت به افزایش هزینه های زندگی اعتراض کند. حدود هزار نفر در این اعتراضات دستگیر شدند.

این درحالی است که «ریویرا رادیو» درخبری به تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی نوشت؛ دولت فرانسه اقدامات جدیدی در خصوص تیک تاک، متا، اسنپ چت و دیگر پلتفرم های آنلاین برای مقابله با درخواست های آنلاین برای ابراز خشونت، وندالیسم و غارتگری پس از ناآرامی های هفته گذشته، اعلام کرد.

این درحالی است که تا زمان نوشتن این خبر بیش از ۱۰۰ گزارش آنلاین به مقامات مربوطه ارسال شد که حدود نیمی از آن‌ها به تعلیق حساب‌های کاربری منجر شدند. در این میان فرانسه خود را برای برگزاری اعتراضات بیشتری آماده می‌کند.

از سوی دیگر نمایندگان گوگل، ردیت و دیسکورد روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه ای در دفتر نخست وزیر حضور یافتند و به توافقی برای بهبود کنترل محتوای احتمالا غیرقانونی دست یافتند. براساس این توافق یک تیم مخصوص از وزارت کشور با سرویس گزارش دهی آنلاین PHAROS همکاری و هشدارهای اضطراری را هماهنگ می کنند.

پلتفرم ها توافق کردند درخواست های مقامات را در اولویت قرار دهند و به سرعت پاسخگو باشند. این سیستم روز پنج شنبه هفته گذشته عملیاتی شد و دولتف فرانسه نخستین نتایج آن را روز جمعه تایید کرد.

همچنین نخست وزیر فرانسه از شبکه های اجتماعی خواسته بود نظارت گسترده در روزهای ۲۴ و ۲۵ اکتبر را تشدید کنند.