کشت کاملینا در ۴۵ هکتار از اراضی دیم فامنین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میترا لشگری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه کشت کاملینا با هدف کاهش سطح اراضی آیش، رعایت تناوب زراعی، افزایش تولید دانه‌های روغنی و تحقق اهداف الگوی کشت در دستور کار قرار دارد.

وی درباره ویژگی‌های زراعی این محصول بیان کرد: کاملینا گیاهی کم آب‌بر و مقاوم به خشکی و سرما است که ظرفیت مناسبی برای تامین روغن خوراکی در مناطق دیم به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی فامنین با اشاره به سابقه کشت این گیاه در منطقه افزود: سال زراعی گذشته ۳۴ هکتار از اراضی شهرستان به کشت کاملینا اختصاص یافته بود که بازدهی و عملکرد محصول در آن دوره رضایت‌بخش ارزیابی شد.

لشگری با تاکید بر لزوم ارتقای سطح آگاهی بهره‌برداران ادامه داد: اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی برای آشنایی بیشتر کشاورزان با مزایا و اصول فنی کشت کاملینا به صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: توصیه می‌شود که کشاورزان برای بهره‌برداری بهینه از منابع خاک و تولید بیشتر دانه‌های روغنی بخشی از زمین‌های آیش خود را به کشت این دانه روغنی کم‌توقع و اقتصادی اختصاص دهند.