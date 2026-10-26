تولید ۷۵۰ هزار تن محصول پاییزه در استان مرکزی

حمید قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی کشت پاییزه امسال، ۴۳ هزار هکتار اراضی آبی زیر کشت گندم، ۵۵ هزار هکتار زیر کشت جو آبی، ۲۴۰ هزار هکتار زیر کشت گندم دیم و ۱۸ هزار هکتار زیر کشت جو دیم خواهد رفت.

وی افزود: در راستای تأمین نیاز کشور به روغن خوراکی، شاهد جهش دو برابری در سطح زیر کشت کلزا در استان هستیم که پیش‌بینی می‌شود حدود ۲ هزار تن دانه روغنی کلزا از این طریق برداشت شود، همچنین در این فصل، ۸۰۰ هکتار کلزا و بیش از هزار هکتار دانه روغنی کاملینا در استان کشت می‌شود.

ملکی با اشاره به سیاست سازمان مبنی بر افزایش تولید در واحد سطح، تأکید کرد: با بهره گیری از روش‌های مدرن از جمله آبیاری تیپ و تدابیر نهاد جهاد کشاورزی، تمام ظرفیت‌ها بکار گرفته می‌شود بهره‌وری اراضی به حداکثر برسد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: کشاورزانی که با رعایت دقیق الگوی کشت و توصیه‌های فنی اقدام به کشت می‌کنند در دریافت نهاده‌های کشاورزی و تسهیلات سازمان در اولویت قرار خواهند گرفت.

وی افزود: بذر گواهی‌شده، کودهای شیمیایی و سموم مورد نیاز در تمامی شهرستان‌ها برای تأمین کشاورزان استان مرکزی آماده است.

قلی‌پور با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی، بیان کرد: با تحقق بارش‌های مورد نیاز، حجم تولید محصولات پاییزه در استان مرکزی به بیش از ۷۵۰ هزار تن خواهد رسید.

مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از برنامه‌ریزی برای زیر کشت بردن ۳۵۸ هزار هکتار اراضی با رعایت الگوی کشت خبر داد و گفت: در این راستا، افزایش دو برابری سطح زیر کشت کلزا یکی از دستاوردهای کلیدی این فصل در استان اعلام شده است.

قلی پور تاکید کرد: آماده‌سازی زودهنگام زمین و استفاده از روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی برای حفظ رطوبت و جلوگیری از نشست خاک مورد تأکید ویژه است همچنین توصیه شده است برای دستیابی به عملکرد بالا، کشاورزان از بذرهای اصلاح‌شده و متناسب با اقلیم منطقه استفاده کنند.