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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

برگزاری رویداد رسانه‌ای «خط‌شکن» در کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری رویداد رسانه‌ای «خط‌شکن» در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رویداد رسانه‌ای «خط‌شکن» با حضور دانش‌آموزان دختر و پسر کهگیلویه وبویراحمد با محوریت روایت پیشرفت کشور از نگاه نوجوانان، در قالب رقابت تولید محتوای رسانه‌ای دو ساعته در یاسوج برگزارشد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه رویداد رسانه‌ای «خط‌شکن» با حضور دانش‌آموزان دختر و پسر کهگیلویه و بویراحمد با محوریت روایت پیشرفت کشور از نگاه نوجوانان، در قالب رقابت تولید محتوای رسانه‌ای دو ساعته در یاسوج برگزار شد.

مدیر قرارگاه نوجوانی استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه برگزاری رویداد رسانه‌ای «خط‌شکن» و همزمان با هفته نوجوان، اظهار کرد: این رویداد با هدف شناسایی و توانمندسازی استعدادهای رسانه‌ای نوجوانان و فراهم کردن بستری برای روایت پیشرفت‌های کشور از نگاه نسل نوجوان برگزار شده است.

معصومه واحدی افزود: در این برنامه، نوجوانان و جوانان مستعد و توانمند از شهرستان‌های مختلف استان گرد هم آمده‌اند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مهارت‌های رسانه‌ای خود، دستاوردها و پیشرفت‌های کشور را در قالب‌های مختلف محتوایی به تصویر بکشند.

وی با اشاره به ساختار برگزاری این رقابت گفت: رویداد «خط‌شکن» در قالب یک مسابقه فشرده و سرعتی دو ساعته طراحی شده است و شرکت‌کنندگان باید در مدت زمان تعیین‌شده، آثار رسانه‌ای خود را با استفاده از قالب‌هایی همچون نریشن، ویدئوی کوتاه، پادکست، مصاحبه و سایر فرمت‌های تولید محتوا آماده کنند.

مدیر قرارگاه نوجوانی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور دانش‌آموزان از نقاط مختلف استان بیان کرد: در این رویداد، دانش‌آموزان پسر از شهر یاسوج و دانش‌آموزان دختر از شهرستان‌های مختلف استان از جمله مارگون، دهدشت، بهمئی، لنده و دیگر مناطق حضور دارند و توانمندی‌های خود را در عرصه تولید محتوا و روایت پیشرفت به نمایش می‌گذارند.

وی ادامه داد: حضور نوجوانان از مناطق مختلف استان، فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های رسانه‌ای آنان و تقویت مهارت‌های روایتگری، خلاقیت و تولید محتوای اثرگذار فراهم کرده است.

کد مطلب 6994105

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