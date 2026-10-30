به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه رویداد رسانه‌ای «خط‌شکن» با حضور دانش‌آموزان دختر و پسر کهگیلویه و بویراحمد با محوریت روایت پیشرفت کشور از نگاه نوجوانان، در قالب رقابت تولید محتوای رسانه‌ای دو ساعته در یاسوج برگزار شد.

مدیر قرارگاه نوجوانی استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه برگزاری رویداد رسانه‌ای «خط‌شکن» و همزمان با هفته نوجوان، اظهار کرد: این رویداد با هدف شناسایی و توانمندسازی استعدادهای رسانه‌ای نوجوانان و فراهم کردن بستری برای روایت پیشرفت‌های کشور از نگاه نسل نوجوان برگزار شده است.

معصومه واحدی افزود: در این برنامه، نوجوانان و جوانان مستعد و توانمند از شهرستان‌های مختلف استان گرد هم آمده‌اند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مهارت‌های رسانه‌ای خود، دستاوردها و پیشرفت‌های کشور را در قالب‌های مختلف محتوایی به تصویر بکشند.

وی با اشاره به ساختار برگزاری این رقابت گفت: رویداد «خط‌شکن» در قالب یک مسابقه فشرده و سرعتی دو ساعته طراحی شده است و شرکت‌کنندگان باید در مدت زمان تعیین‌شده، آثار رسانه‌ای خود را با استفاده از قالب‌هایی همچون نریشن، ویدئوی کوتاه، پادکست، مصاحبه و سایر فرمت‌های تولید محتوا آماده کنند.

مدیر قرارگاه نوجوانی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور دانش‌آموزان از نقاط مختلف استان بیان کرد: در این رویداد، دانش‌آموزان پسر از شهر یاسوج و دانش‌آموزان دختر از شهرستان‌های مختلف استان از جمله مارگون، دهدشت، بهمئی، لنده و دیگر مناطق حضور دارند و توانمندی‌های خود را در عرصه تولید محتوا و روایت پیشرفت به نمایش می‌گذارند.

وی ادامه داد: حضور نوجوانان از مناطق مختلف استان، فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های رسانه‌ای آنان و تقویت مهارت‌های روایتگری، خلاقیت و تولید محتوای اثرگذار فراهم کرده است.