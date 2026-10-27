  1. استانها
  2. لرستان
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

کشف یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع در الیگودرز

کشف یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع در الیگودرز

الیگودرز- فرمانده انتظامی الیگودرز از کشف یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع و دستگیری دو متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی الیگودرز در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک انبار غیرمجاز در این شهرستان شدند.

کشف ۳۵ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع

وی افزود: مأموران پس از شناسایی محل انبار و با هماهنگی قضائی، از این مکان بازرسی کردند که در جریان آن ۳۵ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی، به وزن مجموع یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم، کشف شد.

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به دستگیری دو متهم در ارتباط با این پرونده گفت: متهمان پس از انجام مقدمات قانونی، به همراه مدارک و اقلام کشف‌شده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

کد مطلب 6991481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها