کشف یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی الیگودرز در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک انبار غیرمجاز در این شهرستان شدند.

کشف ۳۵ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع

وی افزود: مأموران پس از شناسایی محل انبار و با هماهنگی قضائی، از این مکان بازرسی کردند که در جریان آن ۳۵ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی، به وزن مجموع یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم، کشف شد.

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به دستگیری دو متهم در ارتباط با این پرونده گفت: متهمان پس از انجام مقدمات قانونی، به همراه مدارک و اقلام کشف‌شده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.