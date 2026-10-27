۲ کارمند شهرداری در نهاوند بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی از بازداشت ۳ تن از کارکنان شهرداری این شهرستان به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خبر داد و اظهار کرد: این پرونده با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان نهاوند کشف و با دستور قضایی وارد مرحله رسیدگی شده است.

وی ضمن قدردانی از رصدهای اطلاعاتی اداره اطلاعات این شهرستان بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها و صیانت جدی از حقوق مردم و بیت‌المال تاکید کرد و با اشاره به اینکه روند رسیدگی به این پرونده در چارچوب مقررات قانونی ادامه دارد، خاطرنشان کرد: اتهامات مطرح شده در جریان فرآیند دادرسی و بررسی‌های قضایی به دقت رسیدگی و اثبات خواهد شد.

دادستان نهاوند در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک به تخلفات مالی و اداری، گزارش‌ها و مستندات خود را به دفتر دادستانی، اداره اطلاعات یا پلیس امنیت اقتصادی شهرستان تحویل دهند تا زمینه صیانت بیشتر از حقوق عمومی فراهم شود.