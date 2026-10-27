«عبدالله امیری» رئیس هیئت روئینگ استان همدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی رئیس هیئت روئینگ استان همدان با حضور محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار شد و در پایان «عبدالله امیری» به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

در ابتدای این مجمع علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تبریک افتخارآفرینی «کیمیا زارعی» در مسابقات آسیایی و کسب مدال‌های طلا و نقره، این موفقیت‌ها را نشان‌دهنده ظرفیت و پتانسیل بالای استان همدان در رشته روئینگ دانست و بر لزوم بهره‌گیری از این پتانسیل‌ها برای ارتقای جایگاه این ورزش تاکید کرد.

در ادامه این مجمع «عبدالله امیری» به عنوان تنها نامزد این انتخابات، برنامه‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود را برای توسعه و پیشرفت هیئت روئینگ استان همدان ارائه داد.

پس از تشریح برنامه‌ها روند رای‌گیری انجام شد و در نتیجه «عبدالله» امیری با کسب تمام ۱۲ رای اعضای حاضر در مجمع، سکان هدایت هیئت روئینگ استان همدان را برای چهار سال آینده بر عهده گرفت.