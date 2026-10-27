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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

«عبدالله امیری» رئیس هیئت روئینگ استان همدان شد

«عبدالله امیری» رئیس هیئت روئینگ استان همدان شد

همدان-مجمع انتخاباتی رئیس هیئت روئینگ استان همدان با حضور محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ برگزار و عبدالله امیری با کسب ۱۲ رای برای یک دوره چهارساله به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی رئیس هیئت روئینگ استان همدان با حضور محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار شد و در پایان «عبدالله امیری» به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

در ابتدای این مجمع علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تبریک افتخارآفرینی «کیمیا زارعی» در مسابقات آسیایی و کسب مدال‌های طلا و نقره، این موفقیت‌ها را نشان‌دهنده ظرفیت و پتانسیل بالای استان همدان در رشته روئینگ دانست و بر لزوم بهره‌گیری از این پتانسیل‌ها برای ارتقای جایگاه این ورزش تاکید کرد.

در ادامه این مجمع «عبدالله امیری» به عنوان تنها نامزد این انتخابات، برنامه‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود را برای توسعه و پیشرفت هیئت روئینگ استان همدان ارائه داد.

پس از تشریح برنامه‌ها روند رای‌گیری انجام شد و در نتیجه «عبدالله» امیری با کسب تمام ۱۲ رای اعضای حاضر در مجمع، سکان هدایت هیئت روئینگ استان همدان را برای چهار سال آینده بر عهده گرفت.

کد مطلب 6991567

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