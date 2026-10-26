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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

دستگیری سارق طلاجات بانوی سالخورده در تبریز

دستگیری سارق طلاجات بانوی سالخورده در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری سارق طلاهای یک بانوی سالخورده در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز دوشنبه اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره سرقت طلاجات بانوی سالخورده از منزل شخصی وی در یکی از محلات سردرود، ماموران پس از حضور و بررسی مشخص شد، سارق با ورود به منزل و پس از بستن دست و پای بانوی سالخورده، یک رشته گردنبند طلای وی را ربوده و متواری شده است.

سرهنگ نعمتی افزود: ماموران کلانتری ۲۴ سردرود ، سارق را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر که سارق در تحقیقات به عمل آمده، به سرقت اعتراف و طلاجات مسروقه نیز از مخفیگاه وی کشف و در این خصوص پرونده تشکیل و جهت ادامه رسیدگی تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6990580

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