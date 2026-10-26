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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

دستگیری سارقان خودرو و داخل خودرو در تبریز

دستگیری سارقان خودرو و داخل خودرو در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری ۳ نفره سارق حرفه ای خودرو و داخل خودرو و کشف بیش از۱۴ فقره سرقت خودرو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی بعد از ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر سرقت خوردو، ماموران کلانتری ۲۱ ارم با انجام اقدامات پلیسی، سارقان را شناسایی و با هماهنگی قضایی در دو عملیات دستگیر و متهمان به بزه ارتکابی به۱۴ فقره سرقت خودرو و داخل خودرو در سطح شهرستان تبریز اعتراف کردند.

سرهنگ نعمتی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضایی از شهروندان خواست: ضمن رعایت هشدارهای پلیسی در صورت مشاهده تردد افراد مشکوک و ناشناس، سریعاً با ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6990571

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