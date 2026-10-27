پیگیری مولدسازی املاک مازاد بنیاد شهید در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کهنسال ظهر سه شنبه در حاشیه دیدار با استاندار مازندران گفت: موضوع مولدسازی املاک و زمین‌های بلااستفاده این نهاد و همچنین تأمین تجهیزات مورد نیاز مرکز توانبخشی امام علی (ع) صادر شده است.

وی افزود: در این نشست، راهکارهای بهره‌برداری از ظرفیت املاک و دارایی‌های بنیاد شهید، تعیین تکلیف زمین‌های بلااستفاده و تأمین تجهیزات مورد نیاز کلینیک مرکز توانبخشی امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفت.

کهن‌سال با اشاره به ظرفیت دارایی‌های موجود بنیاد شهید، اظهار کرد: تعیین تکلیف املاک و زمین‌های بلااستفاده در چارچوب قوانین و مقررات می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از این منابع را فراهم کند و به تأمین نیازهای زیرساختی در حوزه خدمات درمانی و توانبخشی جامعه ایثارگری کمک کند.

وی همچنین تجهیز کلینیک مرکز توانبخشی امام علی (ع) را از اولویت‌های حوزه خدمات‌رسانی به جانبازان و ایثارگران برشمرد و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای رفع کمبودها و ارتقای کیفیت خدمات این مرکز تأکید کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با تأکید بر اهمیت تعامل میان استانداری و بنیاد شهید، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجرایی استان برای تسریع در رسیدگی به مسائل و مطالبات خانواده‌های شهدا و ایثارگران شد.

وی گفت: استاندار مازندران دستور پیگیری موضوعات مطرح‌شده، از جمله مولدسازی املاک بنیاد شهید و روند تجهیز مرکز توانبخشی امام علی (ع) را صادر کرد.