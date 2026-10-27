شنیده شدن صدای آژیر خطر و انفجارهایی در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه های سعودی از به صدا درآمدن آژیر خطر در ریاض پایتخت عربستان خبر دادند.

همزمان خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهایی در ریاض خبر داد.

از سوی دیگر فلایت رادار به توقف پروازهای فرودگاه بین المللی فهد در الدمام اشاره کرد.

بلومبرگ به نقل از یک منبع از آتش سوزی امروز در تاسیسات نفتی شرکت آرامکو در راس التنوره خبر داد؛ اما از میزان خسارات گزارشی ارائه نداد.

این در حالی است که یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن ساعتی قبل از هدف قرار گرفتن پالایشگاه راس التنوره در شرق عربستان با موشک بالستیک خبر داده بود.