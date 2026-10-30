https://mehrnews.com/x3dtdB ۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ کد مطلب 6994631 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ تجمع مردمیاسوج در دویست و سی و چهارمین شب اقتدار یاسوج-تجمع مردمیاسوج در دویست و سی و چهارمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 137 MB کد مطلب 6994631 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها یاسوج جنگ رمضان تجمع مردمی
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