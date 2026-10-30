  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

تجمع مردم‌یاسوج در دویست و سی و چهارمین شب اقتدار

تجمع مردم‌یاسوج در دویست و سی و چهارمین شب اقتدار

یاسوج-تجمع مردم‌یاسوج در دویست و سی و چهارمین شب اقتدار برگزار شد.

دریافت 137 MB
کد مطلب 6994631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها