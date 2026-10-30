به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی اظهار کرد: ۸۵ درصد جمعیت شهرستان باخرز ۵۳ هزار نفری فعالیت کشاورزی و دامداری دارند و تقریبا همه اهالی شهری و روستایی باخرز در فصل برداشت زغفران درگیر برداشت این محصول با ارزش هستند.

وی گفت: برداشت زعفران پیش از طلوع آفتاب آغاز شده و با توجه به میزان محصول تا چند ساعت(در ساعات اولیه صبحگاهی) ادامه می یابد و در این ساعات بیشتر اهالی با همراهی و کمک فرزندان درگیر برداشت زعفران هستند.

فرماندار باخرز ادامه داد: پیش از این دانش آموزان طبق روال معمول به کمک خانواده می‌رفتند و با تاخیر به مدرسه می آمدند از این رو از برخی کلاس‌ها و تدریس صبحگاهی محروم می‌شدند با اتخاذ این تصمیم تدریس برای دانش‌آموزان یکسان انجام شده و دانش‌آموزان با مشکلی برای استفاده از کلاس‌ها مواجه نمی‌شوند.

رضایی ادامه داد: بازگشایی مدارس شهری و روستایی با تاخیر یک ساعته در نوبت صبح به مدت ۱۰ روز کاری ادامه خواهد داشت تا فصل خاص برداشت زعفران در باخرز خاتمه یابد.