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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

مدارس باخرز از فردا تا ۱۰ روز با یک ساعت تاخیر بازگشایی می‌شود

مدارس باخرز از فردا تا ۱۰ روز با یک ساعت تاخیر بازگشایی می‌شود

مشهد- فرماندار شهرستان باخرز گفت: فعالیت مدارس نوبت صبح شهرستان باخرز بواسطه برداشت محصول زعفران از فردا شنبه(۹ آبان) به مدت ۱۰ روز کاری با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی اظهار کرد: ۸۵ درصد جمعیت شهرستان باخرز ۵۳ هزار نفری فعالیت کشاورزی و دامداری دارند و تقریبا همه اهالی شهری و روستایی باخرز در فصل برداشت زغفران درگیر برداشت این محصول با ارزش هستند.

وی گفت: برداشت زعفران پیش از طلوع آفتاب آغاز شده و با توجه به میزان محصول تا چند ساعت(در ساعات اولیه صبحگاهی) ادامه می یابد و در این ساعات بیشتر اهالی با همراهی و کمک فرزندان درگیر برداشت زعفران هستند.

فرماندار باخرز ادامه داد: پیش از این دانش آموزان طبق روال معمول به کمک خانواده می‌رفتند و با تاخیر به مدرسه می آمدند از این رو از برخی کلاس‌ها و تدریس صبحگاهی محروم می‌شدند با اتخاذ این تصمیم تدریس برای دانش‌آموزان یکسان انجام شده و دانش‌آموزان با مشکلی برای استفاده از کلاس‌ها مواجه نمی‌شوند.

رضایی ادامه داد: بازگشایی مدارس شهری و روستایی با تاخیر یک ساعته در نوبت صبح به مدت ۱۰ روز کاری ادامه خواهد داشت تا فصل خاص برداشت زعفران در باخرز خاتمه یابد.

کد مطلب 6994650

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