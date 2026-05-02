۱۱۲ سارق با گلوله پلیس آگاهی زمین گیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری، در جلسه کمیسیون عملیات پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کنترل جرائم در کشور با استفاده از توان عملیاتی کارآگاهان گفت: از اقدامات موثر پلیس آگاهی استفاده از داده‌های دقیق و اشراف اطلاعاتی کامل در حوزه کنترل مجرمان در شرایط حساس فعلی می باشد که منجر به کنترل و کاهش جرم و افزیش کشفیات شده است.

وی با اشاره به سامانه های هوشمند پلیس آگاهی افزود: بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و سامانه های هوشمند و سیستم های عملیاتی موجب افزایش دقت، سرعت و صحت در شناسایی مجرمان شده است که این موضوع بصورت مستمر از مرکز پشتیبانی می شود.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه عملکرد پلیس آگاهی در جنگ تحمیلی سوم با تلاش شبانه روزی کارآگاهان در سراسر کشور مثبت ارزیابی شده است، گفت: انجام موفق ماموریت‌ها همراه با ارتقاء سطح کشف جرائم و کاهش وقوع برخی جرایم بیانگر اثربخشی سیاست‌های ابلاغی و رویکردهای انجام شده در این مجموعه تخصصی بوده است.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط جنگی موجود در کشور و برخورد بدون ملاحظه با سارقان و تشدید طرح مقابله با سرقت، گشت های ویژه شکار سارقان با استفاده از کارآگاهان زبده و با تجربه تشکیل و دستور ضربه قاطع به مجرمان و سارقان صادر شده است که در این رابطه تعداد ۱۱۲ نفر از سارقان با ضرب گلوله زمین گیر شدند.

سردار قنبری با اشاره به توان عملیاتی ۵ هزار کارآگاه پلیس آگاهی در قالب ۹۰۰ گشت ویژه شکار سارقان در سطح کشور، گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم پلیس آگاهی فراجا با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیت های در اختیار امنیت عمومی و حفاظت از اموال شهروندان را تامین می‌کند و با قاطعیت بدون هیچ ملاحظه ای با مجرمان برخورد خواهد کرد و در صورتی که مجرمین و به ویژه سارقان بخواهند اقدام اشتباهی انجام دهند قطعا با ضرب گلوله پلیس زمین گیر خواهند شد و این طرح کماکان ادامه دارد.